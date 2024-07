Sam Lowes: Heftiger Crash – Schlüsselbein gebrochen 22.07.2024 - 15:50 Von Toni Schmidt

© Gold & Goose Sam Lowes muss sich die kommenden Wochen schonen

Bei einem spektakulären Unfall im Superpole-Rennen in Most verletzte sich Sam Lowes. Der Superbike-Rookie aus dem Team Marc VDS Ducati brach sich sein linkes Schlüsselbein und will bis Portimao wieder fit sein.