Chaz Davies (1./Ducati): Reißt er das Ruder herum?

Schon siebenmal hat Chaz Davies bei der Superbike-WM in Aragon gewonnen. Nach seiner Bestzeit am Freitag ist das Ducati-Ass optimistisch, den zweiten Sieg mit der Panigale V4R zu erobern.

Nach sieben Minuten des ersten freien Trainings am Freitagmorgen fuhr Chaz Davies in 1:50,543 min die schnellste Zeit des Tages. Der Seriensieger von Aragon blieb damit 0,058 sec vor Ducati-Markenkollege Michael Rinaldi aus dem GoEleven-Team und knapp 2/10 sec vor Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki).

«Tests sind eine Sache, Rennen eine andere», grinste Davies. «Ich fühlte mich schon im Test hier gut, wir sind mit einem Plan am Freitagmorgen gestartet und haben diesen konsequent verfolgt. Es läuft, wir konnten einige Details bestätigen. Nur weil ich hier schon früher gewonnen habe, gehe ich dieses Rennen aber nicht anders an. Ich sehe jedes Rennen als eine Chance auf Siege. Meine Rennpace ist okay, am Morgen haben wir uns auf das Motorrad-Set-up konzentriert und am Nachmittag auf die Reifen. Jetzt verstehen wir die Unterschiede ganz gut. Wir sind bereit für die Rennen. Wir sind mindestens so konkurrenzfähig wie die anderen, wenn nicht besser.»

Davies hat mit der Panigale V4R seit ihrer Einführung 2019 erst ein Rennen gewonnen, vergangenen Juli in Laguna Seca. Der Waliser braucht dringend starke Ergebnisse: Ducati will ihm für 2021 nur noch 30 Prozent seines bisherigen Gehalts bezahlen!

Ergebnisse Superbike-WM Aragon FP1/FP2: