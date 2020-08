Alvaro Bautista: Honda hat ein fundamentales Problem

Vom reinen Speed hätte Alvaro Bautista im ersten Rennen der Superbike-WM in Aragon in den Top-5 mithalten können. Doch nach und nach deckt der Vizeweltmeister die Schwächen der neuen Honda Triple-R auf.

Die Startplätze 6 und 7 der Honda-Werksfahrer Leon Haslam und Alvaro Bautista im MotorLand Aragon können sich sehen lassen. Was anschließend im Rennen über 18 herauskam, ist weniger erfreulich.



Bautista kehrte nur als Zwölfter aus der ersten Runde zurück, nach der zwölften war er bereits Sechster. Der Spanier lag direkt hinter Michael Rinaldi (Go Eleven Ducati), der das Rennen als Vierter beendete, als er stürzte.

Obwohl Bautista als Einziger im 23 Mann starken Fahrerfeld den weichen SCX-Hinterreifen wählte, der je nach Strecke zwischen zwei und vier Zehntelsekunden pro Runde bringt, konnte er diesen Vorteil im ersten Renndrittel nicht ausspielen. Dieser Umstand resultiert aus einem fundamentalen Problem der neuen CBR1000RR-R.

«Sobald ich mit anderen Fahrern kämpfen muss, strauchle ich», hielt der Vizeweltmeister fest. «Ich muss unser Motorrad auf eine spezielle Art fahren, was nicht geht, wenn ich in Kämpfe verwickelt bin. Dann muss ich viel Kraft einsetzen, damit es einlenkt, und das Motorrad reagiert anderes. Deshalb verliere ich zu Beginn viel. Wenn ich mich nach einigen Runden freigefahren habe, ist meine Pace gut. Ich pushte anschließend jede Runde ans Maximum – und stürzte. Es ist nicht so, dass ich etwas ganz anders gemacht habe, mir rutschte einfach das Vorderrad weg. Wenn du am Limit fährst, kann so etwas passieren.»

Woher rührt das Problem, dass du mit der Honda in Zweikämpfen nicht so fahren kannst, wie du willst, hakte SPEEDWEEK.com nach. «Das liegt hauptsächlich an der Elektronik», erklärte Bautista. «Ich kann dann nicht so bremsen, wie wenn ich alleine bin. Normal bremse ich spät und hart und mit der Motorbremse. Wenn ich im Zweikampf bin, kann ich nicht so spät bremsen und muss weicher fahren. Dadurch arbeitet die Elektronik anders, was Einfluss auf die Motorbremse hat. Deshalb kann ich nicht normal in die Kurven einbiegen – das zieht viel nach sich. Wir müssen die Elektronik so anpassen, dass das Motorrad mit beiden Fahrweisen funktioniert. Die Ingenieure sehen in den Daten genau, wie die Elektronik arbeitet, wenn ich alleine oder im Kampf bin. Sie müssen das Problem lösen, ich kann nur meine Eindrücke schildern.»

Haslam beendete Lauf 1 als Zehnter, 29,2 sec hinter Sieger Scott Redding (Aruba Ducati).

Ergebnis Superbike-WM 2020 Aragón/1, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 33:23,739 min 2. Chaz Davies Ducati + 0,304 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 2,123 4. Michael Rinaldi Ducati + 7,453 5. Michael Vandermark Yamaha + 8,365 6. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 18,851 7. Loris Baz Yamaha + 20,226 8. Xavi Fores Kawasaki + 26,971 9. Federico Caricasulo Yamaha + 27,054 10. Leon Haslam Honda + 29,283 11. Leandro Mercado Ducati + 30,270 12. Sylvain Barrier Ducati + 40,070 13. Román Ramos Kawasaki + 42,267 14. Marco Melandri Ducati + 54,075 15. Takumi Takahashi Honda + 57,737 16. Eugene Laverty BMW + 59,805 17. Lorenzo Gabellini Honda + 1:22,202 min RT Maximilian Scheib Kawasaki RT Alvaro Bautista Honda RT Garrett Gerloff Yamaha RT Alex Lowes Kawasaki RT Tom Sykes BMW RT Christophe Ponsson Aprilia