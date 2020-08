Was kann noch schiefgehen? Pechvogel Eugene Laverty

Eine defekte Bremsleitung, eine Durchfahrtsstrafe und ein Ausflug ins Kiesbett, weil ein Gegner vor ihm stürzte: Das erste Superbike-Rennen in Aragon war für BMW-Pilot Eugene Laverty von Anfang bis Ende ein Desaster.

In der Superpole strandete Eugene Laverty auf Startplatz 18, weil er in der einen schnellen Runde mit dem weichen Qualifyer-Reifen so heftiges Chattering an seiner BMW bekam, dass er von der Strecke geriet.

Auf dem Weg zur Startaufstellung zu Rennen 1 stürzte der Vizeweltmeister von 2013 wegen einer defekten Bremsleitung. Laverty brachte das Motorrad trotzdem bis aufs Grid und seine Mechaniker konnten bis zum Rennstart auch alles reparieren. Eugene lag bereits auf Platz 14, als er von der Rennleitung eine Durchfahrtsstrafe erhielt, weil seine Crew in der Startaufstellung zulange an der S1000RR geschraubt hatte – in den letzten drei Minuten ist das verboten.

Als Laverty seine Strafe absolviert hatte und auf die Strecke zurückkehrte, stürzte Aprilia-Pilot Christophe Ponsson direkt vor ihm. «Ich musste durchs Kiesbett fahren, um ihm auszuweichen», erzählte der 34-Jährige, der am Schluss mit fast einer Minute Rückstand 16. wurde. «Gewissermaßen ist alles schiefgegangen, was schiefgehen kann.»

Da bei Teamkollege Tom Sykes nach Freitag erneut ein Ölleck am Motor auftrat, musste der Engländer in der fünften Runde aufgeben und ging ebenfalls leer aus.

Teamchef Shaun Muir nahm seine Mannschaft anschließend ins Gebet: «Wir haben das Problem gefunden, und auch hier gilt: Wir werden es als Team besser machen, wir werden diese Probleme beheben und sicherstellen, dass sie nicht wieder auftreten. Wir hatten mit allen ein gutes Briefing, wir haben uns beraten, wir werden das wiedergutmachen, am Sonntag wieder kämpfen, neu durchstarten und erfolgreich sein. Das ist, was wir in einer solchen Situation tun, und es lässt das Team noch stärker zusammenwachsen.»

Ergebnis Superbike-WM 2020 Aragón/1, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 33:23,739 min 2. Chaz Davies Ducati + 0,304 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 2,123 4. Michael Rinaldi Ducati + 7,453 5. Michael Vandermark Yamaha + 8,365 6. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 18,851 7. Loris Baz Yamaha + 20,226 8. Xavi Fores Kawasaki + 26,971 9. Federico Caricasulo Yamaha + 27,054 10. Leon Haslam Honda + 29,283 11. Leandro Mercado Ducati + 30,270 12. Sylvain Barrier Ducati + 40,070 13. Román Ramos Kawasaki + 42,267 14. Marco Melandri Ducati + 54,075 15. Takumi Takahashi Honda + 57,737 16. Eugene Laverty BMW + 59,805 17. Lorenzo Gabellini Honda + 1:22,202 min RT Maximilian Scheib Kawasaki RT Alvaro Bautista Honda RT Garrett Gerloff Yamaha RT Alex Lowes Kawasaki RT Tom Sykes BMW RT Christophe Ponsson Aprilia