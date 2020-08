Aragón, Superpole-Race: Honda stark, Desaster für BMW

Während Pole-Setter Jonathan Rea (Kawasaki) das Superpole-Race in Aragon souverän gewann und Alvaro Bautista für Honda auftrumpfte, erlebte BMW erneut eine Katastrophe.

Seit 2019 gibt es in der Superbike-WM das spannende Superpole-Race über nur 10 Runden. Der Name kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Superbike-Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten bis zu 12 WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechend der Superpole vom Samstag.



Pirelli entwickelte für das Sprintrennen den Hinterreifen SCX, der von der Performance und Haltbarkeit zwischen dem klassischen Qualifyer- und Rennreifen liegt. Bis auf Michael Rinaldi (Go Eleven Ducati) wählten alle Superbike-Piloten diesen Spezialreifen.



Aus der ersten Startreihe starteten Jonathan Rea (Kawasaki), Loris Baz (Yamaha) und Lauf-1-Sieger Scott Redding (Ducati). Aragón-Spezialist Chaz Davies (Ducati), im ersten Rennen Zweiter, ging als Neunter ins Rennen und wählte als einziger nicht den SCX-Hinterreifen.

Bei blauem Himmel mit Sonnenschein herrschte bei Rennstart 18 Grad Luft und 25 Grad Asphalttemperatur.



Kawasaki-Star Johnny Rea kam als Führender aus der ersten Kurve und fuhr von Anfang volle Attacke. Nach fünf Runden führte der Weltmeister um 2,1 sec, im Ziel hatte der Nordire 2,6 sec Vorsprung auf Redding und Yamaha-Ass Michael van der Mark.



Als Vierter holte Álvaro Bautista das beste Honda-Finish in der Superbike-WM 2020.



Ein Desaster erlebte einmal mehr BMW. Tom Sykes verpasste einen Bremspunkt, ratterte durch den Kies und berührte bei Rückkehr auf die Strecke Tati Mercado, der stürzte. Sykes kam als 15. ins Ziel. Teamkollege Eugene Laverty trat überhaupt nicht in Erscheinung und wurde 16.

Größter Profiteur vom Superpole-Race ist van der Mark, der für den zweiten Lauf von Startplatz 8 auf 3 nach vorne rückt. Größter Verlierer ist Loris Baz, für den es um sieben Positionen nach hinten auf Startplatz 9 geht.

So lief das Rennen:

Start: Rea vor Baz und Redding, dann Lowes, van der Mark und Bautista. Sykes auf Platz 11, Davies 12.

Runde 1: Rea 0,4 sec vor Baz und 0,8 sec vor Redding. Van der Mark (4.) vorbei an Lowes (5.) Davies auf 9. Sykes kommt von der Piste ab und berührt bei Rückkehr Tati Mercado, der stürzt.

Runde 2: Rea scnellste Rennrunde in 1:49,620 min 0,5 sec vor Baz und 1 sec vor Redding. Bautista auf Platz 7, Davies weiter auf Platz 9.

Runde 3: Rea setzt sich weiter ab, die Top-5 unverändert. Davies (9.) hinter Haslam (8.). Sykes auf Platz 15 noch vor Laverty (17.).

Runde 4: Rea 1,4 sec vor Baz und 1,7 vor Redding. Davies (8.) vorbei an Haslam (9.)

Runde 5: Rea 2,1 sec vor Baz.

Runde 6: Nur Rea fährt 1:49 min. Redding (2.), van der Mark (3.) und Lowes (4.) vorbei an Baz (5.).

Runde 7: Bautista (5.) überholt Razgatlioglu (6.) und Baz (7.). Davies (8.) 0,6 sec hinter Baz.

Runde 8: Rea begnügt sich mit 1:50 min. Bautista schnappt sich Platz 4 von Alex Lowes (5.). Davies (7.) vorbei an Baz.

Runde 9: Rea, Redding und van der Mark sind sich auf dem Podium. Davies (6.) kasssiert Razgatlioglu (7.) und hat Anschluss bis Platz 4.

Letzte Runde: Rea gewinnt vor Redding und van der Mark. 4. Bautista, 5. Davies, 6. Lowes, 7. Razgatlioglu, 8. Rinaldi, 9. Baz.

Ergebnis Superbike-WM Aragón/1, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 18:22,815 min 2. Scott Redding Ducati + 2,635 sec 3. Michael Vandermark Yamaha + 4,041 4. Alvaro Bautista Honda + 5,560 5. Chaz Davies Ducati + 5,976 6. Alex Lowes Kawasaki + 6,232 7. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 7,094 8. Michael Rinaldi Ducati + 7,589 9. Loris Baz Yamaha + 7,909 10. Leon Haslam Honda + 11,399 11. Federico Caricasulo Yamaha + 13,204 12. Xavi Fores Kawasaki + 14,430 13. Garrett Gerloff Yamaha + 16,096 14. Maximilian Scheib Kawasaki + 16,266 15. Tom Sykes BMW + 17,958 16. Eugene Laverty BMW + 23,574 17. Marco Melandri Ducati + 24,169 18. Sylvain Barrier Ducati + 26,146 19. Roman Ramos Kawasaki + 26,790 20. Takumi Takahashi Honda + 39,799 21. Christophe Ponsson Aprilia + 59,152 22. Lorenzo Gabellini Honda > 1 min Out Leandro Mercado Ducati