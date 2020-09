BMW-Ass Tom Sykes ausgefallen: Wieder kaputter Sensor

Schon die ganze Superbike-Saison 2020 muss sich das BMW-Team mit technischen Unzulänglichkeiten herumschlagen. Im zweiten Hauptrennen in Aragon schaffte es Tom Sykes nicht einmal bis in die Startaufstellung.

In der Superpole hat Tom Sykes mit Startplatz 4 einmal mehr eine tadellose Leistung abgeliefert. Im Sprintrennen am Sonntagmorgen, dessen Ergebnis für die Top-9 die Startaufstellung für das zweite Hauptrennen am Nachmittag definiert, wurde der Engländer aber bis auf Platz 9 durchgereicht.

Als das Feld nach der Startaufstellung die Aufwärmrunde zum zweiten Rennen absolvierte, fiel bei Sykes der Schalthebelsensor aus. Statt zurück auf den Grid fahren zu können, musste er die Box ansteuern.



«Da dieser Boxenaufenthalt länger gedauert hat als die erste Runde des Feldes, durften wir das Rennen laut Reglement nicht mehr aufnehmen», erklärte BMW Motorsport Direktor Marc Bongers. «Ich hoffe, dass wir unsere Portion Pech nun aufgebraucht haben.»

«Im Sprintrennen war klar zu sehen, worin unser Nachteil besteht, aber angesichts der Streckencharakteristik war ich beeindruckt, wie das Chassis gearbeitet hat», erzählte Sykes. «Wir haben gewiss etwas an Performance auf der Geraden eingebüßt, was schwierig zu handhaben war. Aber unsere Rundenzeiten sind sehr konstant geblieben, was wiederum positiv war.»

Zu seinem Ausfall meinte der Engländer: «Dass ich den Start verpasst habe, war natürlich enttäuschend. Es war auch deshalb frustrierend, weil die Rundenzeiten im Rennen gezeigt haben, dass die Pace nicht übermäßig hoch war, und die Jungs, mit denen ich im Sprintrennen gekämpft habe, kamen um Rang 4 ins Ziel. Wir hätten also ein gutes Resultat holen können. Doch diese Dinge passieren im Rennsport. Die Hauptsache ist, dass wir daraus lernen.»

In der Weltmeisterschaft liegt Sykes nach 15 von 24 Rennen mit 58 Punkten auf Platz 11.

Ergebnis Superbike-WM, Aragon/2, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 33:20,294 min 2. Michael Rinaldi Ducati + 1,244 sec 3. Scott Redding Ducati + 5,326 4. Leon Haslam Honda + 9,357 5. Alex Lowes Kawasaki + 10,761 6. Michael Van_Der_Mark Yamaha + 15,679 7. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 16,897 8. Loris Baz Yamaha + 22,541 9. Federico Caricasulo Yamaha + 22,650 10. Garrett Gerloff Yamaha + 22,854 11. Eugene Laverty BMW + 23,729 12. Marco Melandri Ducati + 28,380 13. Xavi Fores Kawasaki + 31,630 14. Matteo Ferrari Ducati + 44,264 15. Roman Ramos Kawasaki + 48,200 16. Takumi Takahashi Honda + 49,080 Out Chaz Davies Ducati Out Sylvain Barrier Ducati Out Alvaro Bautista Honda Out Maximilian Scheib Kawasaki

Out Tom Sykes BMW