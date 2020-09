Superbike-WM am Samstag: Keine Live-Übertragung im TV

Egal ob die Superpole oder der erste Lauf – beim Meeting der Superbike-WM in Barcelona schauen Fans der seriennahen Weltmeisterschaft in die Röhre. Wie man trotzdem bewegte Bilder sehen kann.

Am bevorstehenden Wochenende buhlen viele Sportereignisse um die Gunst der Fans – und somit auch um die begrenzte Zeit für Live-Übertragungen im TV. Neben der Superbike-WM aus Barcelona und MotoGP in Misano finden die 24h Le Mans und Tour de France statt, Fußball und Handball sowieso.



Mehr denn je müssen Fans der seriennahen Weltmeisterschaft auf das Internet zurückgreifen, wenn sie viel vom Superbike-Debüt auf dem Circuit de Catalunya-Barcelona sehen möchten – denn nur das zweite Rennen der Superbike-WM wird live im TV übertragen.

Die Übertragung der Superbike-WM ins heimische Wohnzimmer im deutschen Sprachraum übernehmen auch in diesem Jahr ServusTV und Eurosport. Wegen der Corona-Pandemie erleben wir in der Saison 2020 zwei Meetings auf einer Piste.



Der österreichische TV-Sender wird am Samstag das erste Superbike-Rennen mit einstündiger Verzögerung in voller Länge berücksichtigen. Der zweite Lauf findet wegen der MotoGP eine Stunde später als normalerweise statt. Im Anschluss an die Prototypen-Serie steigt ServusTV in die Übertragung der Superbike-WM ein.



Außerdem bietet ServusTV einen kostenlosen Internet-Stream, wo ab Samstag die wichtigsten Sessions live zu sehen sind.

Eurosport überträgt das zweite Rennen der SBK-WM ebenfalls live, allerdings auf dem oftmals kostenpflichtigen Spartenkanal Eurosport 2. Ansonsten sind diverse Wiederholen im Programm vorgesehen. Es empfiehlt sich, den Sendeplan auf Änderungen zu überprüfen.



Der Video-Pass der offiziellen Website der Superbike-WM 2020 kostet 34,90 Euro. Dafür erhält man nicht nur den Zugriff auf das werbefreie Live-Streaming an den Rennwochenenden, sondern auch auf Interviews, das Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006 sowie auf Saisonrückblicke ab 1993. Außerdem die freien Trainings der Superbike-Kategorie am Freitag.

Zeitplan der Superbike-WM 2020 in Barcelona