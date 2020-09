Alvaro Bautista (Honda) opferte Rang 1 für Erkenntnis

Weil das zweite freie Training der Superbike-WM in Barcelona auf abtrocknender Strecke gefahren wurde, stammen die besten Zeiten alle aus FP1. Da lag Honda-Star Alvaro Bautista lange an der Spitze.

Bis eine Minute vor Schluss des ersten freien Trainings am Freitagmorgen führte Alvaro Bautista die Zeitenliste an. Dann wurde er vom Yamaha-Trio Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark und Garrett Gerloff überrumpelt und letztlich Vierter – mit einem Rückstand von 0,373 sec.



Weil FP2 auf nasser Strecke gestartet und der Catalunya Circuit während der zweiten 50 Minuten nicht trocken wurde, blieben die Rundenzeiten um die 14 sec über denen vom Vormittag.

«Der Tag war positiv», urteilte Bautista. «Ich fühlte mich von Anfang an gut auf dem Motorrad und fuhr das ganze Training mit den gleichen Reifen, um an meiner Performance über die Renndistanz zu arbeiten. Auf dieser Strecke ist die Lebensdauer der Reifen besonders wichtig, der Verbrauch ist hoch. Meinen ersten Platz verlor ich nur, weil die anderen in den letzten Minuten mit neuen Reifen fuhren. Wir haben viele Daten gesammelt und wissen, wie wir den Hinterreifen schonen können.»

Bautista konnte wegen seines geringen Gewichts zuletzt sogar die Hauptrennen mit dem weichen SCX-Hinterreifen bestreiten. Ob das in Barcelona funktioniert, traut er sich noch nicht zu sagen. «Alles wird davon abhängen, wie stark ich pushe», grübelte der Vizeweltmeister. «Wenn ich zu Beginn stark pushe, bin ich mit diesem Reifen 3 bis 4 Zehntelsekunden pro Runde schneller, riskiere aber, dass ich hinten hinaus Sekunden verliere. Schwer zu sagen. Ich fuhr am Freitagmorgen fast eine ganze Renndistanz mit dem SCX und der erwartete Einbruch kam. In FP1 ist aber auch noch nicht viel Gummi auf der Strecke. Wir arbeiten daran, dass der SCX funktioniert. Ich wollte ihn am Nachmittag mit dem Standardreifen SC0 vergleichen, dann regnete es aber.»

Traust du Honda in Barcelona den ersten Sieg mit der neuen Fireblade zu? «Hm», stöhnte der Spanier. «Fest steht, dass wir die Lücke schließen. In diese Richtung möchte ich den nächsten Schritt machen. Die Strecke hier ist sehr speziell, du musst sehr gut auf die Reifen aufpassen. In den Rennen geht es mehr darum, zu überleben. Du kannst nicht einfach vom Start weg pushen.»

Bautista unterstreicht, dass Honda seit dem Barcelona-Test Anfang Juli große Fortschritte erzielt hat. «Die Abstimmung und die Arbeitsweise der Elektronik ist jetzt eine ganz andere», sagte der 16-fache Laufsieger zu SPEEDWEEK.com. «Jetzt fühlt sich das Bike mehr wie meins an. Wir haben schon während der Coronapause Fortschritte erzielt, das Motorrad fühlte sich im Test besser an, als in Australien. Aber jetzt – wenn wir damals auf 5 waren, sind wir jetzt bei 9. Ich fühle mich deutlich besser. Ich glaube aber nicht, dass uns diese Strecke besonders gut liegt. Das hat in meinen Augen mehr mit dem Fahrer, als mit dem Motorrad zu tun. Die Einzigen, die diese Strecke nicht mögen, sind die Reifen. Nach zehn bis zwölf Runden lassen sie gewaltig nach. Das war in MotoGP auch so.»