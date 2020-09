Michael vd Mark (2./Yamaha): «Was stinkt hier so?»

Nach den Schwierigkeiten in Aragón scheint der Circuit de Catalunya besser zu Yamaha zu passen. Als Zweiter am ersten Trainingstag fühlt sich Michael van der Mark bereits «ready to race».

Nur sein Yamaha-Teamkollege Toprak Razgatlioglu war im ersten Training schneller als Michael van der Mark. Der Supersport-Weltmeister von 2014 büßte in 1:42,309 min nur 0,169 sec auf die Tagesbestzeit ein.

«Das war ein positiver Freitag. Wir hatten hier in der Pause einen guten Test, allerdings haben wir jetzt ein anderes Bike und konnten nur die Übersetzung und die Einstellung der Motorbremse übernehmen», erzählte der Niederländer SPEEDWEEK.com. «Trotzdem fühlte ich mich sofort sehr gut auf dem Motorrad und konnte mit gebrauchten Reifen konstant schnelle Zeiten fahren.»



Und weiter: «Wir haben nicht viel am Bike geändert, ich fühlte mich wohl so wie es ist. Als ich mit frischen Reifen auf die Strecke ging, hatte ich einen heiklen Moment und habe dabei etwas Zeit verloren. Insgesamt bin ich mit der Session glücklich. Für ein Rennen auf trockener Piste wäre ich bereit!»

Wie alle Piloten ist auch van der Mark vom Layout der neuen Superbike-Strecke begeistert – mit einer Einschränkung.



«Die Piste ist großartig. Ich war schon mal hier, das muss 2009 oder 2010 gewesen sein. Und nach dem Lockdown hatten wir hier einen Test, da war es aber viel wärmer», erinnert sich der Yamaha-Pilot. «Das Layout ist fantastisch. Das einzige, was furchtbar ist, ist der Gestank im letzten Sektor 4. Ich glaube da ist eine Hühnerfarm oder etwas in der Art. Abgesehen davon ist alles super und ich freue mich, dass diese Strecke jetzt auch in unserem Kalender ist.»

Ergebnis Superbike-WM, Barcelona, FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 1:55,669 min 2. Michael van der Mark Yamaha 1:55,827 + 0,158 sec 3. Michael Rinaldi Ducati 1:55,838 + 0,169 4. Alvaro Bautista Honda 1:55,862 + 0,193 5. Scott Redding Ducati 1:56,159 + 0,490 6. Garrett Gerloff Yamaha 1:56,321 + 0,652 7. Tom Sykes BMW 1:56,522 + 0,853 8. Samuele Cavalieri Ducati 1:56,680 + 1,011 9. Eugene Laverty BMW 1:56,735 + 1,066 10. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:56,780 + 1,111 11. Loris Baz Yamaha 1:56,869 + 1,200 12. Chaz Davies Ducati 1:57,018 + 1,349 13. Leon Haslam Honda 1:57,062 + 1,393 14. Alex Lowes Kawasaki 1:57,087 + 1,418 15. Jonas Folger Yamaha 1:57,555 + 1,886 16. Xavi Fores Kawasaki 1:57,569 + 1,900 17. Federico Caricasulo Yamaha 1:57,871 + 2,202 18. Sylvain Barrier Ducati 1:58,283 + 2,614 19. Takumi Takahashi Honda 1:58,659 + 2,990 20. Valentin Debise Kawasaki 1:59,956 + 4,287 21. Maximilian Scheib Kawasaki 2:00,795 + 5,126 22. Leandro Mercado Ducati





Ergebnisse Superbike-WM Barcelona FP1:

1. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:42,140 min

2. Michael van der Mark (NL), Yamaha, +0,169 sec

3. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, +0,338

4. Alvaro Bautista (E), Honda, +0,373

5. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,474

6. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,495

7. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,548

8. Tom Sykes (GB), BMW, +0,659

9. Scott Redding (GB), Ducati, +0,692

10. Loris Baz (F), Yamaha, +0,699

11. Chaz Davies (GB), Ducati, +0,733

12. Eugene Laverty (IRL), BMW, +0,887

13. Xavi Fores (E), Kawasaki, +1,117

14. Federico Caricasulo (I), Yamaha, +1,457

15. Jonas Folger (D), Yamaha, +1,524

16. Maximilian Scheib (RCH), Kawasaki, +1,806

17. Takumi Takahashi, Honda, +2,082

18. Leon Haslam (GB), Honda, +2,175

19. Sylvain Barrier (F), Ducati, +2,698

20. Samuele Cavalieri (I), Ducati, +2,832

21. Leandro Mercado (I), Ducati, +3,411

22. Valentin Debis (F), Kawasaki, +3,521