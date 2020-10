Honda zögert mit Vertrag: Keine Panik bei Leon Haslam

Alvaro Bautista hat mit Honda einen Zwei-Jahres-Vertrag für die Superbike-WM bis Ende 2021. Noch steht nicht fest, wer nächstes Jahr sein Teamkollege wird – Leon Haslam ist sehr optimistisch.

Die beiden Honda-Piloten Alvaro Bautista und Leon Haslam erfüllen ihre Aufgaben im ersten Jahr mit der neuen Fireblade zur Zufriedenheit der Honda Racing Corporation, zuständig für alle Werksauftritte.



2020 war von Anfang an als Entwicklungsjahr gedacht. Jetzt werden die Weichen gestellt, damit der größte Motorradhersteller 2021 um den Titel kämpfen kann. Mit Bautista (35) und Haslam (37) haben sie die beiden erfahrensten Piloten im Feld, beide verfügen über geballtes Wissen und haben auch den nötigen Speed.

Im zweiten Hauptrennen im ersten Aragon-Event hat Bautista als Dritter für den ersten Podestplatz der Triple-R gesorgt. Im Sprintrennen in Barcelona am Sonntagmorgen war er auf dem Weg zum ersten Sieg, stürzte aber in Führung liegend mit einem üblen Highsider.



Fans weltweit fragen sich, weshalb Honda mit der Bekanntgabe des zweiten Fahrers wartet. Der Hauptgrund ist, dass wegen der weltweiten Covid-19-Seuche und damit verbundenen behördlichen Beschränkungen viel Unsicherheit herrscht.

«Ich habe mit Honda die letzten Wochen viel geredet», verriet Haslam SPEEDWEEK.com. «Ich hoffe, dass ich die nächsten ein oder zwei Wochen mehr weiß. Von meiner Seite gibt es keine Negativität. Die letzten drei oder vier Monate hatten wir sehr positive Gespräche, dabei ging es aber weniger darum, ob ich weitermache. Es geht eher darum, wie es mit Covid-19 weitergeht und wie der nächstjährige Kalender aussieht. Dieses Jahr fiel das Suzuka Eight Hours aus, es gibt das Gerücht, dass die Japanische Meisterschaft nächstes Jahr abgesagt wird. Trotzdem bin ich positiv gestimmt und glücklich mit dem bislang Erreichten.»

Hast du einen Plan B? «Bislang habe ich mich um keinen gekümmert», schmunzelte der Engländer. «Ich weiß, dass ich zurück in die Britische Meisterschaft und dort gewinnen kann. Warum sollte ich in der Weltmeisterschaft bleiben, wenn ich hier nicht gewinnen kann? Wenn ich kein entsprechendes Angebot habe, dann bleibe ich nicht hier. In Honda habe ich volles Vertrauen, dass sie gewinnen können. Wenn sie mir ein Angebot machen, dann nehme ich das gerne an, um dieses Ziel zu erreichen.»

«Bezüglich der Entwicklung des Motorrads haben wir dieses Jahr wegen Covid viel verpasst», unterstrich Haslam. «Ich hatte einen umfassenden Testplan. Mit Dominique Aegerter hatten wir einen Testfahrer, der zehn oder zwölf Tage hätte fahren sollen, das wurde alles abgesagt. Ich sehe deshalb das größere Bild. Wenn du innerhalb zwei Monaten und fünf Events ein Motorrad entwickeln sollst, dann ist das schwierig. Das hilft den Leuten, die seit fünf Jahren auf dem gleichen Bike und in demselben Team sind.»