Michael Rinaldi: «Werde immer zu Go Eleven gehören»

Dass Michael Rinaldi in der Superbike-WM 2021 ins Aruba.it Ducati-Werksteam aufsteigt, hat er auch dem Team Go Eleven zu verdanken. Das Meeting in Estoril ist das Finale einer kurzen, aber erfolgreichen Zusammenarbeit.

Dass Michael Rinaldi ein äußerst schneller und talentierter Rennfahrer ist, bewies der Italiener nicht zuletzt selbst durch den Gewinn der Superstock-1000-EM 2017. Doch der anschließende Aufstieg in die Superbike-WM war harzig, erst bei Go Eleven Ducati blühte der 24-Jährige auf und erreichte seinen ersten Laufsieg und weitere Podestplätze.



Die Saison 2020 wird Rinaldi als bester Kundenpilot beenden, Go Eleven als bestes Kundenteam – 31 Punkte Vorsprung vor dem Superbike-Finale in Estoril auf Loris Baz (Ten Kate Yamaha) sollten dafür reichen.

Und es wird das letzte Kapitel der erfolgreichen Zusammenarbeit sein: Ducati befördert den Italiener für 2021 ins Werksteam. Für Go Eleven ist der Abgang von Rinaldi Verlust und Belohnung gleichermaßen.



«Es war uns eine Ehre, in dieser Saison mit ihm zusammenzuarbeiten und zu verfolgen, wie er an seiner Aufgabe wuchs und seinen ersten Superbike-Sieg feierte. Genieße den Moment, du hast diese Chance verdient. Du hast alle erforderlichen Qualitäten, um es bis ganz nach oben zu schaffen», heißt es in einer Aussendung des Teams wehmütig. «Du bist Teil unserer Familie uns wirst es immer bleiben.»

Ob sich Rinaldi bei Aruba.it Ducati genauso entfalten wird wie im familiären Go Eleven-Team, bleibt abzuwarten.



«Ich werde versuchen, dass ich bei Go Eleven in guter Erinnerung bleibe. Sie waren wie eine Familie für mich und werden es immer sein. Wir hatten Spaß und haben großartige Ergebnisse erzielt. Ich werde mich immer als Teil von Go Eleven fühlen, ich wünsche ihnen eine großartige Zukunft», fällt auch Rinaldi der Abschied nicht leicht.