Scott Redding (1./Ducati) «Willkommen in meiner Welt»

Als einer von wenigen Piloten kennt Scott Redding die Rennstrecke in Estoril aus der MotoGP. Am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2020 konnte der Ducati-Pilot diesen Vorteil nutzen.

Schnellster im ersten Training und Schnellster im zweiten Training – für Ducati-Werkspilot Scott Redding begann das Saisonfinale der Superbike-WM 2020 in bestmöglicher Art und Weise.



«Jetzt sind wir in meiner Welt. Sonst war es immer so, dass ich aufholen musste», hielt der 27-Jährige gegenüber SPEEDWEEK.com fest. «Jetzt kenne ich mich aus, und die anderen machen das durch, was ich sonst durchmache. Im FP1 beschäftige ich mich immer mit der Basisabstimmung und musste viele Strecken lernen. Hier war ich zuletzt 2012, was verdammt lange her ist. Aber es klappt, ich fühlte mich sofort gut.»

Seit seinem letzten GP-Rennen erhielt Estoril eine neue Asphaltdecke, der Charakter der Rennstrecke ist geblieben.



«Auf dieser Strecke ist das Bike ständig in Bewegung und am Rutschen – und das mag ich», grinste Redding. «Manche Stellen erinnern mich sogar an Strecken in der BSB. Ich mag den Charakter der Piste und war in beiden Session vorne, ohne am Ende einen frischen Reifen zu nehmen.»

Nach seinem letzten Run im FP2 wirkte Redding enttäuscht. Was war passiert?



«Nur zu viel Adrenalin», lachte Redding. «Ich fühlte mich sehr gut mit den Änderungen, die wir am Bike vorgenommen hatten. Ich war dann enttäuscht, weil es ein Problem gab. Das hatte aber nichts mit dem Bike oder dem Team zu tun, sondern nur mit mir. Ich fühlte mich gut und die Ducati funktionierte von Anfang an prächtig.»



«Ich habe zu meinen Jungs gesagt, dass wir ab dem ersten Training ‹all in› gehen und versuchen, jedes der drei Rennen zu gewinnen oder zumindest um den Sieg kämpfe. Dann gehe zufrieden nach Hause mit dem Wissen, das ich alles gegeben habe.»