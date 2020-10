Estoril FP3: Redding Erster, Jonas Folger starker 7.

Auch das dritte freie Training der Superbike-WM in Estoril beendete Scott Redding (Aruba.it Ducati) als Schnellster, Jonathan Rea (Kawasaki) konnte aber deutlich Boden gutmachen. Jonas Folger präsentiert sich stark.

Nach FP1 und FP2 am Freitag führte Scott Redding aus dem Ducati-Werksteam die kombinierte Zeitenliste mit 1:36,886 min an. Im nur 20-minütigen FP3 am Samstagmorgen, bei nur 14 Grad Celsius Asphalttemperatur, dauerte es nur wenige Minuten, bis der Engländer in 1:36,871 min die bislang beste Runde des Wochenendes fuhr.



Zum Vergleich: Den MotoGP-Pole-Rekord hält seit 2008 Jorge Lorenzo (Yamaha) mit 1:35,715 min. Die schnellste Rennrunde fuhr ebenfalls der Spanier, 2012 in 1:36,909 min.



Reddings Bestzeit hielt bis 3 min vor Schluss, dann steigerte sie der WM-Zweite auf 1:36,770 min.

Wie schon am Freitag landete Yamaha-Ass Toprak Razgatlioglu auf dem zweiten Platz und verlor nur 0,102 sec.



WM-Leader Jonathan Rea (Kawasaki) hat seinen Rückstand auf Redding von über einer halben Sekunde auf 0,216 sec reduziert und wurde Dritter.



Der Deutsche Meister Jonas Folger ist zum zweiten Mal nach Barcelona mit seinem Team Bonovo action by MGM Yamaha mit Wildcard dabei und zeigte erneut eine starke Leistung. Sieben Minuten vor Ende der Session lag der Mühldorfer auf dem vierten Platz und wurde letztlich Siebter.

BMW-Star Tom Sykes konnte sich gegenüber Freitag deutlich verbessern und wurde mit 0,770 sec Rückstand Neunter, Teamkollege Eugene Laverty (+1,931 sec) nur 16.



Leon Haslam brachte die beste Honda auf Platz 10, Alvaro Bautista wurde Elfter.



Die Top-11 konnten ihre Zeit gegenüber Freitag verbessern, sie blieben innerhalb 1 sec zu Redding.

Ergebnisse Superbike-WM Estoril FP3:

1. Scott Redding (GB), Ducati, 1:36,770 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +0,102 sec

3. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,216

4. Michael van der Mark (NL), Yamaha, +0,420

5. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, +0,425

6. Chaz Davies (GB), Ducati, +0,432

7. Jonas Folger (D), Yamaha, +0,666

8. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,689

9. Tom Sykes (GB), BMW, +0,770

10. Leon Haslam (GB), Honda, +0,892

11. Alvaro Bautista (E), Honda, +0,938

12. Loris Baz (F), Yamaha, +1,256

13. Federico Caricasulo (I), Yamaha, +1,397

14. Xavi Fores (E), Kawasaki, +1,502

15. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,779

16. Eugene Laverty (IRL), BMW, +1,931

17. Matteo Ferrari (I), Ducati, +2,021

18. Leandro Mercado (RA), Ducati, +2,352

19. Takumi Takahashi, Honda, +2,382

20. Sheridan Morais (ZA), Kawasaki, +2,549

21. Sylvain Barrier (F), Ducati, +2,596

22. Eric Granado (BR), Honda, +3,273

23. Loris Cresson (F), Kawasaki, +6,182