Max Biaggi stellte elf elektrische Weltrekorde auf

408 km/h erreichte Max Biaggi in der Spitze

Sechsfache Weltmeister war Max Biaggi bereits, nun stellte der charismatische Italiener mit der elektrischen Voxan elf Weltrekorde auf. Den höchsten Top-Speed erreichte der 49-Jährige mit 408 km/h!

Von Freitag bis Sonntag vergangener Woche war Max Biaggi mit Voxan auf dem französischen Flugplatz Châteauroux auf der Jagd nach Rekorden. Voxan ist ein Hersteller elektrischer Motorräder und hat seinen Sitz in Monaca. In zwölf Disziplinen sollten Weltrekorde aufgestellt werden, elf davon wurden erreicht.



Der zweifache Superbike- und vierfache 250-ccm-Weltmeister verriet bereits in sozialen Medien, dass er dabei die 400 km/h Marke überschritten hat. Nun folgten ausführlichere Informationen.

Zum Einsatz kamen zwei unterschiedliche Versionen der Voxan Wattman, die von einem 270-kW-Motor angetrieben wird. Die eine mit Verkleidung, die andere ohne Verkleidung.



Die vollverkleidete Version katapultierte Biaggi auf beeindruckende 408 km/h. Dass die Start-/Landebahn eine Länge von nur 3,5 km hat, macht den erreichten Top-Speed noch erstaunlicher. Der prestigeträchtige Rekord über Meile wird durch zwei Fahrten in beide Richtungen ermittelt. Dabei wird nicht der Top-Speed in die Rekordbücher geschrieben, sondern die Durchschnittsgeschwindigkeit: 366 km/h!

«Als mich Gildo Pastor, Präsident der Venturi-Gruppe, wegen dieses Projekts ansprach, war ich neugierig, motiviert und gleichzeitig ein wenig unsicher», gab Baiggi zu. «Nach unserem ersten Treffen wurde mir jedoch schnell klar, dass das Team von einer großen Überzeugung und einer unglaublichen Entschlossenheit angetrieben wurde. Die Ergebnisse machen mich zu einem glücklichen Mann! Ich bin stolz auf das Team und freue mich, diese Titel nach Monaco zu bringen!»

Alle Rekorde

1 Meile, fliegender Start, verkleidet – 366,94 km/h

1 Meile, fliegender Start, unverkleidet – 349,38 km/h

¼ Meile, fliegender Start, verkleidet – 394,45 km/h

¼ Meile, fliegender Start, unverkleidet – 357,19 km/h

1 Kilometer, fliegender Start, verkleidet – 386,35 km/h

¼ Meile, stehender Start, unverkleidet – 126,20 km/h

¼ Meile, stehender Start, verkleidet – 127,30 km/h

1 Kilometer, stehender Start, unverkleidet – 185,56 km/h

1 Kilometer, stehender Start, verkleidet – 191,84 km/h

1 Meile, stehender Start, unverkleidet – 222,82 km/h

1 Meile, stehender Start, verkleidet 225,01 km/h