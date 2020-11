Jonathan Rea will sich nicht auf 6. WM-Titel ausruhen

Der erfolgreichste Pilot der Superbike-WM aller Zeiten hat noch nicht genug. Kawasaki-Star Jonathan Rea fokussiert sich bereits auf das nächste große Ziel.

Die Erfolge von Jonathan Rea in der Superbike-WM wurden zur Genüge besprochen. Mit jeder Saison baut der Nordire seine Führung in den Statistiken der seriennahen Weltmeisterschaft weiter aus, mit dem sechsten WM-Titel in Folge schrieb der 33-Jährige in der Saison 2020 Geschichte.

Wer hofft, dass die Motivation des Kawasaki-Piloten nachlassen könnte, wird enttäuscht. Rea legte den Schalter bereits wieder um und ist auf die Superbike-WM 2021 fokussiert.



«Ich kann mit unserer Arbeit in diesem Jahr zufrieden sein – aber ich schaue nicht zurück und klopfe mir auf die Schultern, dass ich sechs Weltmeisterschaften gewonnen habe. Ich freue mich; ich freue mich schon auf 2021. Ich denke denke immer an die nächste Herausforderung», sagte der 99-fache Laufsieger bei WorldSBK. «Natürlich bedeutet der sechste Titel die Welt. Es bedeutet, dass ich mein Ziel [für 2020] erreicht habe.»

Die abgelaufene Saison war für Rea aus mehrfacher Sicht eine neue Erfahrung. Seit seinem Wechsel zu Kawasaki startete der Rekordweltmeister auf Phillip Island nie so schlecht in die Saison.



«Ich hatte einen Sturz und habe viele Punkte liegen gelassen, und dann kam der Lockdown», blickte Rea zurück. «Jeder Tag war gleich und es gab kein Ziel. Ich stand morgens auf ohne eine Ahnung zu haben, wann es weiter gehen würde. Mental war das schwierig, also habe ich mich ins Training gestürzt.»

An eine erfolgreiche Titelverteidigung glaubte Rea erst nach dem Doppel-Event in Aragón.



«In Aragón habe ich viel Selbstvertrauen getankt. Ich glaubte noch nicht an den WM-Titel, aber ich dachte, wenn ich hier gewinnen kann, dann ist alles möglich», sagte der Kawasaki-Pilot weiter. «Es war nicht nur wegen Scott, alle Ducatis waren dort schnell und ich habe sie alle geschlagen. Zu diesem Zeitpunkt bekam ich das Gefühl, dass ich die Kontrolle über die Meisterschaft übernehmen kann.»