Kawasaki: Jonathan Rea (33) am Zenit angekommen

Jonathan Rea ist in Bestform

Mit Jonathan Rea hat Kawasaki den erfolgreichsten Superbike-Piloten aller Zeiten unter Vertrag. Man ist sich sicher, dass der Nordire nie besser war als im Moment.

Seit 2013 ist Kawasaki der erfolgreichste Hersteller der Superbike-WM. Maßgeblich zu verdanken hat man das Jonathan Rea, der seit 2015 für sechs WM-Titel in Serie sorgte – wohlgemerkt Fahrer- und Herstellermeisterschaften!

Die größte Gefahr für Kawasaki ist nicht, dass ein anderer Hersteller ein Über-Motorrad entwickelt, sondern dass ein anderes Werk dem 33-Jährigen ein Angebot unterbreitet, das dieser nicht ablehnen kann. Deswegen versorgte man Rea im Sommer 2020 mit einem mehrjährigen Vertrag, über dessen Laufzeit Stillschweigen vereinbart wurde – jeder geht davon aus, dass der Rekordweltmeister auch nach seiner aktiven Karriere ein Kawasaki-Mitarbeiter sein wird.



Im Kawasaki-Werksteam ist man aber sicher, dass Rea noch lange auf der Rennstrecke für Erfolge sorgen wird.



«Er ist in seiner besten Phase», sagte Teammanager Guim Roda gegenüber WorldSBK. «Er hat die Erfahrung, die Kraft, die Motivation und versteht es, mit jeder Situation immer bestmöglich umzugehen.»

Regelmäßig beeindruckt Rea damit, wenn er im FP1 bereits auf der zweiten oder dritten Runde nahe der Bestzeit unterwegs ist.



«Es gelingt ihm sehr schnell, das Limit zu erreichen», sagt auch Roda. «Wenn wir an eine Rennstrecke kommen, kann er seinen Fahrstil oder das Set-up so anpassen, um die maximale Performance aus dem Bike zu holen. Seine größte Stärke ist seine Fähigkeit, sich an Situationen anzupassen.»