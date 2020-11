Wegen Corona: ‹Ron Haslam Race School› sperrt zu

Ron Haslam brachte seinen Sohn Leon bis in die Superbike-WM

Nach 24 Jahren schließt die in Donington Park ansässige ‹Ron Haslam Race School›, die auch Superbike- und GP-Stars wie Jonathan Rea und Cal Cruchtlow durchlaufen haben.

Ron Haslam war in den 1980er Jahren einer der erfolgreichsten britischen Rennfahrern und gab seine Gene an den heutigen Honda-Piloten Leon Haslam weiter. Nach seiner aktiven Karriere gründete Haslam die gleichnamige ‹Race School› und förderte seinen Sprössling.



Über 24 Jahre betrieb der mittlerweile 64-Jährige, unterstützt von seiner Frau Ann, in Donington Park seine Rennfahrerschule, doch im Juli verkündete Haslam, dass es das letzte Jahr sein wird: Die Corona-Krise war eine zu große Herausforderung.

Die unglaubliche Zahl von 86.000 Teilnehmern hat Ron Haslam unterrichtet, unter anderem durchliefen Top-Piloten wie Shane Byrne, Jonathan Rea, Cal Crutchlow oder auch sein Sohn Leon seine Schule. Honda UK unterstützte das Projekt mit Motorrädern aller Leistungsklasen.



«Mit großer Trauer geben Ron und Ann Haslam bekannt, dass es das letzte Jahr der ‹Honda Ron Haslam Race School› sein wird», hieß es in einer Presse-Mitteilung. «Wir sind seit 24 Jahren aktiv und hatten über 86.000 großartige Kunden. Wir möchten Honda für die Bereitstellung von Motorrädern von 125 ccm bis hin zur Fireblade danken. Diese Ära war sehr lohnend und wir hatten die beste Zeit unseres Lebens mit großartigen Menschen, Prominenten bis hin zu Rennfahrern und Weltmeistern.»

Ende Oktober wurde das letzte Training veranstaltet, zur Ruhe wollen sich die Haslams aber nicht setzen. «Angesichts der Entwicklungen auf der ganzen Welt suchen Honda und die Haslams nach neuen Möglichkeiten; wir planen weiterhin solche Seminare anzubieten».



Weit gediehen sind diese Pläne jedoch nicht, wie Ron bestätigte. «Ich würde gerne weiter unterrichten, aber jetzt bin ich für alle Optionen offen», meinte Ron Haslam.