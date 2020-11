Superbike-Test in Jerez: Warten auf die neue Kawasaki 12.11.2020 - 14:05 Von Ivo Schützbach

Superbike-WM © Gold & Goose Wann bekommt Johnny Rea die neue Kawasaki? © Gold & Goose Kohta Nozane wird erstmals die SBK-Yamaha fahren Zurück Weiter

Am Montag nach dem Superbike-WM-Finale in Estoril testeten einige Teams auf der Strecke in Portugal. Der erste große Wintertest findet am 17. und 18. November in Jerez statt.