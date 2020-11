Kawasaki verrät die Formel für Superbike-Erfolge

Seit 2013 ist Kawasaki der erfolgreichste Hersteller der Superbike-WM. Teamchef Guim Roda sagt, was aus seiner Sicht Grund dafür ist.

Kawasaki entschied sich bewusst gegen ein Engagement in der prestigeträchtigeren MotoGP und konzentriert sich auf die Superbike-Serie. Nicht erst seit Jonathan Rea im Jahr 2015 zu Kawasaki wechselte, war der japanische Hersteller in der Superbike-WM erfolgreich. 2012 und 2014 wurde Tom Sykes Vizeweltmeister, 2013 gewann der Brite den Titel.

Das Paket aus Jonathan Rea, dem Provec-Team, der Ninja ZX-10RR und die Anbindung an das Werk hat Kawasaki endgültig zum erfolgreichsten Hersteller der jüngeren Superbike-Geschichte gemacht.



«Ganz wesentlich ist das Komittment von Kawasaki zur Superbike-WM und damit auch, sich weiterhin auch in diesem Marktsegment der 1000er Sport-Bikes zu engagieren», betonte Teamchef Guim Roda bei WorldSBK.

Weil Ducati mit der Panigale V4R und Honda mit der CBR1000RR-R neue Motorräder mit viel MotoGP-Gene auf den Markt brachte, wird für 2021 auch ein verbessertes Modell von Kawasaki erwartet.



«Was Kawasaki für die Straße entwickelt, können wir nicht bestimmen. Allerdings steht das Rennteam im regen Austausch mit den Ingenieuren in Japan», sagte Roda weiter. «Wir stimmen ab, was und wie wir testen. Wie viel davon in ein neues Homologations-Motorrad einfließt, wissen wir nicht genau. Die beständige Engagement von Kawasaki in der Superbike-WM ist das entscheidende. Wir fahren nicht nur ein paar Rennen mit, sondern um dauerhaft zu bleiben und im Idealfall, als Sieger.»

Soll heißen: Die kontinuierliche Weiterentwicklung der ZX-10RR, die langjährige Zusammenarbeit von Team und Werk und die Konstanz im Personal ist vielleicht der entscheidende Faktor, um in der Superbike-WM erfolgreich zu sein.