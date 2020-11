Go Eleven und Chaz Davies: Entscheidung diese Woche

Michael Rinaldi auf der Go Eleven Ducati

Das Team Go Eleven Ducati ist Chaz Davies’ beste Chance, an der Superbike-WM 2021 teilzunehmen. Teammanager Denis Sacchetti erwartet eine baldige Entscheidung.

Seit Montag wissen wir, dass der Wechsel von Chaz Davies in der MotoGP-Werksteam von Aprilia nicht stattfinden wird. Statt Experimente einzugehen, vertraut das italienische Werk für den vakanten Platz auf seine aktuellen Testfahrer Lorenzo Savadori und Bradley Smith.



Somit muss der Waliser seine Bemühungen auf die noch offenen Plätze im Paddock der Superbike-WM 2021 konzentrieren. Seit Wochen bemüht sich das Superbike-Team Go Eleven sowie Davies’ langjährige Unterstützer Feel Racing und Aruba.it, dem 33-Jährigen ein siegfähiges Paket zu schnüren. «Wir haben keinen Plan B», betonte Teammanager Denis Sacchetti gegenüber SPEEDWEEK.com.

Go Eleven mauserte sich 2020 mit Michael Rinaldi zu einem Top-Team. Die Panigale V4R ist seit dem Wechsel von Bitubo zu Öhlins im vergangenen Jahr mit den Motorrädern im Werksteam nahezu identisch.



«2020 war eine großartige Saison für uns, dazu auch völlig unerwartet. Wir haben zwar mit ordentlichen Ergebnisse gerechnet, aber nicht mit Siegen – absolut fantastische Ergebnisse für uns», meinte Sacchetti zur vergangenen Saison. «Gleichzeitig sage ich, dass sich unser Team und unser Fahrer Michael Rinaldi das auch verdient haben. Wir haben ausgesprochen gut und sehr hart dafür gearbeitet. Ich bin sehr stolz auf das, was wir zusammen geleistet haben und besonders auf Michael. Kommende Saison wird er für das offizielle Team fahren, das freut mich für ihn, weil es die normale Entwicklung für einen Rennfahrer darstellt. Ich hoffe er wird dort das erreichen, was er verdient.»

Wie Go Eleven die Saison 2021 bestreiten wird, soll bald feststehen.



«Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu Ducati. Wenn wir etwas benötigt haben, versuchten sie uns das bestmögliche Paket zu geben. Natürlich sind wir sehr glücklich über unsere Beziehung zu Ducati, denn jetzt verfügen wir über ein konkurrenzfähiges Motorrad, mit dem Siege und Podestplätze möglich sind», meinte der 34-jährige Italiener. «Momentan sind wir noch dabei, für 2021 alles zu regeln. Wir machen in der SBK-WM und mit Ducati weiter. Ich denke in dieser Woche werden wir unseren Fahrer für die nächste Saison bekannt geben.»

Mit Davies könnte Go Eleven den nächsten Schub bekommen. Seit seinem Aufstieg in die Superbike-WM wurde er dreimal Vizeweltmeister, beendete acht von neun Saison in den Top-6 und fuhr 32 Laufsiege sowie 98 Podestplätze ein.