Anthony West: Mit dem Pick-up quer durch Australien

Bis Anthony West seine FIM-Lizenz zurückerhält, vergehen noch einige Monate. Der Australier verdient sich derweil etwas Geld und kommt viel herum.

Seine öffentliche Entschuldigung bei der FIM für seine Unterstellungen und Entgleisungen waren wohl die Voraussetzung dafür, dass Anthony West seine Lizenz im März 2021 zurückerhält. Ein persönlicher Sponsor stellte dem bereits 39-Jährigen aber schon jetzt eine Yamaha R6 zu Trainingszwecken zur Verfügung.

Im selben Statement kündigte der beliebte Australier an, dass er wieder Rennen fahren will – am liebsten in der Superbike-WM. Konkrete Angebote hat er allerdings nicht.



West wurde im September 2018 vom Motorrad-Weltverband wegen eines Doping-Vergehens gesperrt. In seiner Probe wurde eine Substanz aus der Kategorie der S6-Stimulanzien gefunden. In diese Gruppe fallen zum Beispiel Amphetamine, Ephedrin, Kokain oder Methylphenidat.

Die letzten Monate seiner Sperre verbringt West in seiner australischen Heimat, um Geld zu verdienen. Derzeit ist für den Trailer-Hersteller ‹VanSite › unterwegs – er kommt viel herum.



«Es war großartig, mein Heimatland zu erkundschaften. Auf der Erdkugel ist es eine kleine Insel, wenn man Australien aber durchqueren muss, ist es gigantisch», schrieb West bei Facebook. «Ich bin durch jeden Bundesstaat gefahren, außer der kleinen Insel im Norden, wo der tasmanische Teufel lebt. Ich habe tausende Kilometer abgespult und reichlich Diesel verbrannt. Jetzt freue ich mich darauf, wie früher wieder Runden zu drehen und Rennkraftstoff zu verheizen.»