Max Scheib zurück bei BMW – in der spanischen SBK 30.12.2020 - 07:34 Von Kay Hettich

Superbike-WM © easyRace Max Scheib kehrt zu seinen Wurzeln zurück – zum BMW-Team easyRace

Nach nur einer Saison in der Superbike-WM kehrt Max Scheib in die spanische Serie zurück und startet seine Karriere mit BMW neu. Warum ein Gaststart in der seriennahen Weltmeisterschaft unwahrscheinlich ist.