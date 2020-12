Althea Racing: Keine Rückkehr in die SBK-WM 2021

Nach der unterjährigen Trennung von MIE Honda zog sich Althea Racing aus der Superbike-WM 2020 zurück. Der Hoffnung auf eine baldige Rückkehr in die Weltmeisterschaft erteilt Genesio Bevilacqua eine Absage.

Althea Racing hat eine lange Tradition in der Superbike-WM, gekrönt mit dem Titelgewinn 2011 durch Carlos Checa – es ist nach wie vor der letzte Ducati-Triumph in der seriennahen Weltmeisterschaft. Die letzten Jahre waren für Althea-Boss Genesio Bevilacqua aber bitter, in der Superbike-WM 2020 war der Tiefpunkt erreicht.



Der Keramik-Unternehmer kooperierte mit MIE Honda, brachte die Hospitality sowie einige Mechaniker ein und sorgte für die Logistik. Doch mit der Stock-Honda und überforderten Fahrern war kein Blumentopf zu gewinnen. Nach dem ersten Meeting in Aragón reichte es Bevilacqua: Er beendete die Zusammenarbeit und beschränkte sein Engagement auf die italienische Superbike-Serie CIV.

Seitdem wurde es ruhig um Althea Racing. In Italien wurde zeitweise spekuliert, Bevilacqua würde zu Ducati zurückkehren und Chaz Davies verpflichten, aber da war nichts dran. Erst jetzt äußerte sich der 61-Jährige zur Zukunft seines Teams: Zumindest 2021 wird das Traditionsteam nicht in die Superbike-WM zurückkehren.



«In einer schwierigen Zeit für unseren Sport stehen die Teams, Sponsoren und Unternehmen oft unter Druck – auch aufgrund der wenigen Möglichkeiten, die Hersteller den privaten Teams bieten, um an einer Serie teilnehmen zu können», argumentierte Bevilacqua. «Bezüglich der WM haben wir eine scheinbar widersprüchliche Entscheidung getroffen, nämlich uns zu stärken, in dem wir neu starten.»

Dieser «Neustart» sieht die Fortführung des Engagements in der CIV (mit Honda und Lorenzo Gabellini) sowie in der National Trophy (mit Honda und Alex Sgroi) vor. Bevilacqua ließ durchblicken, dass die Rückkehr in die Weltmeisterschaft geplant sei.



«Wenn die Zeit reif ist, werden wir bereit sein», meinte der Italiener. «Es ist eine Entscheidung, die es uns ermöglicht, nicht auf Glück zu hoffen, sondern gemeinsam mit unseren Partnern ein mehrjähriges Programm zu planen. Wir glauben, dass dies eine Form des Respekts für alle ist, die an Althea glauben. Vor allem aber für diejenigen, die seit Jahren für Althea arbeiten. Man fährt Rennen, um zu gewinnen, nicht nur um teilzunehmen.»