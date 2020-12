Selbstschutz für Teams: Maßlose Tests werden verboten

Wegen behördlicher Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Seuche beginnt die Superbike-WM 2021 erst Ende April. Damit die Teams bis dahin nicht übermäßig testen, wurde ein neues Reglement installiert.

«Die Trainings- und Testbeschränkungen wurden überprüft, um zu klären, welche Art von Straßenmotorrädern zu Testzwecken zulässig sind», teilte der Motorrad-Weltverband FIM nach den jüngsten Beschlüssen der Superbike Commission mit.



Hinter dieser nichtssagenden Formulierung stecken in Wirklichkeit weitreichende Änderungen, welche sämtliche bisherigen Testvorschriften für die Teams der Superbike-WM über den Haufen schmeißen.

Bislang sahen die Regeln vor, dass die Teams zwischen dem Saisonende und dem ersten Europa-Rennen der Folgesaison unbeschränkt testen durften. Zwischen dem ersten Europa-Rennen und dem Saisonende waren acht Testtage mit dem Team und keinerlei private Tests erlaubt. Ausgenommen waren Demofahrten zu PR-Zwecken sowie die offiziellen Dorna-Tests.

Ab sofort gilt: Zwischen dem Saisonfinale dieses Jahr in Estoril und jenem im November 2021, werden nur noch zehn Testtage erlaubt sein. Dazu zwei in Suzuka, falls Fahrer am dortigen Acht-Stunden-Rennen teilnehmen. Ausgenommen von dieser Regel ist der Estoril-Test vom 19. Oktober 2020, weil dieser ein offizieller Dorna-Test war. Das Gleiche gilt für alle weiteren Dorna-Tests. Außerdem dürfen die Fahrer im privaten Rahmen, auf eigene Faust und ohne ihr Team, mit einer Superstock-Maschine so viel fahren, wie sie wollen.

«Die Mehrheit der Hersteller möchte verhindern, dass jemand im neuen Jahr vor dem ersten Rennen 12 oder 14 Tage zum Testen geht», erklärte Dorna SBK Executive Director Gregorio Lavilla im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Und dann weitere acht Tage während der Saison. Wegen Covid-19 beginnt die Saison später, mit zusätzlichen Tests würden einige Teams deutlich mehr Geld ausgeben. Die privaten Tests erlauben jungen oder neuen Fahrern in dieser Klasse, sich an das Motorrad zu gewöhnen. Ich denke an Fahrer wie Tito Rabat, Isaac Vinales oder Kohta Nozane. Sollte ein Fahrer einen solchen Test zu professionell aufziehen, werden wir dagegen vorgehen. Sollten sich die Fahrer nicht an unsere Vorgaben halten, dann kippen wir diese Regel.»

In den beiden Supersport-Klassen gibt es keine Testrestriktionen, dort testen die Teams wegen weniger Budget von sich aus seltener.

Kalender Superbike-WM 2021:

23.–25. April Assen/Niederlande

07.–09. Mai Estoril/Portugal

21.–23. Mai Aragon/Spanien

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park/Großbritannien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien

noch offen Phillip Island/Australien

noch offen

Teams & Fahrer Superbike-WM 2021:

Honda: Alvaro Bautista (E), Leon Haslam (GB)

MIE Honda: Takahashi? Granado? Torres? Mercado?

BMW: Tom Sykes (GB), Michael van der Mark (NL)

Bonovo Action BMW: Jonas Folger (D)

RC Squadra Corse BMW: Eugene Laverty (IRL)

Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)

GRT Yamaha: Garrett Gerloff (USA), Kohta Nozane (J)

Ten Kate Yamaha: Baz? Cortese?

Gil Motor Sport Yamaha: Christophe Ponsson (F)

Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)

Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)

Orelac Kawasaki: Isaac Vinales (E)

Outdo Kawasaki TPR: Loris Cresson (B), Baz?

Aruba.it Ducati: Scott Redding (GB), Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati: Chaz Davies (GB)

Motocorsa Ducati: Baz? Bassani?

Brixx Ducati: Sylvain Barrier (F)

Barni Ducati: Tito Rabat (E)



Fett = bestätigt