Superbike-Tickets: Donington Park mit Sparprogramm

Das Meeting in Donington Park ist Tradition

Das Meeting in Donington Park ist die einzige Veranstaltung der Superbike-WM 2021, für die bereits Tickets angeboten werden. Viel bekommen Fans der seriennahen Weltmeisterschaft für ihr Geld nicht zu sehen.

Die Folgen von Covid-19 beeinflusst auch die Superbike-WM 2021. Statt traditionell auf Phillip Island im Februar beginnt die neue Saison erst im April in Assen. Alle Überseerennen werden ab Oktober stattfinden.



Zu diesem Zeitpunkt vor einem Jahr lief der Ticketverkauf für den Saisonauftakt in Australien auf Hochtouren, für Assen im nächsten Jahr sind noch keine Eintrittskarten verfügbar. Einzige Veranstaltung, für die man bereits Tickets erwerben kann, ist das Meeting in Donington Park Anfang Juli.

Doch seit Veröffentlichung des provisorischen Kalender der SBK-WM 2021 wissen wir: Von den drei WM-Serien wird nur die Superbike-Kategorie auf der Piste antreten, wo 1988 das allererste Rennen ausgetragen wurde. Die beiden Supersport-Serien sind nicht vorgesehen. Einzig der neue ‹Yamaha R3 bLU cRU European Cup›, der ab kommenden Jahr im Rahmen der SBK-WM stattfindet, soll in Donington Park stattfinden.



Grund für das Sparprogramm sind die Unsicherheiten wegen des Brexits hinsichtlich Einreisebestimmungen. Inwiefern diese Bedenken nach Einigung zwischen EU und Großbritannien hinfällig sind, muss noch abgewartet werden.

Donington Park ruft für ein Wochenendticket bis Ende Januar reduzierte 50 GBP auf – momentan etwa 55 Euro – und verspricht ein umfangreiches Rahmenprogramm. Die hochkarätige Britische Superbike Serie kann damit nicht gemeint sein, denn die BSB gastiert in Donington im August und Oktober.