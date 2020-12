Bitter für Sandro Cortese: Tito Rabat erhält Vorzug

Nach fünf erfolglosen Jahren in der MotoGP-WM muss Tito Rabat seinen Platz bei Avintia Ducati für Luca Marini räumen. Der Spanier wird demnächst für die Superbike-WM 2021 bestätigt.

Obwohl Tito Rabat für die MotoGP-WM 2021 einen gültigen Vertrag mit dem Team Esponsorama Avintia hatte, musste er für Valentino Rossis Halbbruder Luca Marini Platz machen, dieses Jahr Vizeweltmeister in der Moto2-Klasse. Ducati wollte den Nachzügler im Zuge der drastischen Verjüngungskur loswerden und bot ihm schon früh das Motorrad im Barni-Superbike-Team an.

«Ich bin zum Schluss gekommen, dass ich ein guter Fahrer bin und keinen Euro mehr bezahlen werde, um Rennen zu fahren», hielt Rabat fest. «Ich habe mein Potenzial gezeigt», verwies er auf seine 33 Podestplätze, 16 Pole-Positions und elf schnellste Rennrunden in der Moto2-Klasse, in der er 2014 Weltmeister wurde.



Bei Barni darf Rabat zwar ohne Mitgift fahren, bekommt aber kein Gehalt. Für den 31-Jährigen kein Problem, er stammt aus einer wohlhabenden Familie, die im Schmuckgeschäft tätig ist.

Viele Experten trauen ihm zu, dass er sich in der Superbike-WM deutlich besser schlagen wird, als in MotoGP. Titos Stärke kam immer von viel Training auf dem Motorrad und harter Arbeit, er konnte sich nie alleine auf sein Talent verlassen.



Als er 2016 in die MotoGP-Klasse aufstieg, funktionierte dieses System wegen des Testverbots nicht mehr. Da half es auch wenig, dass er sich bei Honda zwei RC213V-S als Trainingsbikes kaufte – der Unterschied zu seinem normalen MotoGP-Bike war damals viel zu groß. Ein käufliches Superbike wie die Ducati V4R kommt mit Slicks hingegen schon nahe an die Rennmaschine heran.

Mit der Verpflichtung von Rabat hat sich Sandro Corteses Wunsch zerschlagen, für das Team von Marco Barnabó zu starten. «Ich kann nicht ohne Gehalt fahren, das geht einfach nicht, schließlich muss ich von etwas leben», unterstrich der Schwabe gegenüber SPEEDWEEK.com. «Ich kann auch woanders Geld verdienen, ohne mir im schlimmsten Fall weh zu tun. Ich gehe doch nicht auf die Rennstrecke und weiß, dass ich am Abend kein Geld nach Hause bringe. Das Risiko, das immer mitfährt, muss ja irgendwie belohnt werden.»

Teams & Fahrer Superbike-WM 2021:

Honda: Alvaro Bautista (E), Leon Haslam (GB)

MIE Honda: Takahashi? Granado? Torres? Mercado?

BMW: Tom Sykes (GB), Michael van der Mark (NL)

Bonovo Action BMW: Jonas Folger (D)

RC Squadra Corse BMW: Eugene Laverty (IRL)

Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)

GRT Yamaha: Garrett Gerloff (USA), Kohta Nozane (J)

Ten Kate Yamaha: Baz? Cortese?

Gil Motor Sport Yamaha: Christophe Ponsson (F)

Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)

Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)

Orelac Kawasaki: Isaac Vinales (E)

Outdo Kawasaki TPR: Loris Cresson (B), Baz?

Aruba.it Ducati: Scott Redding (GB), Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati: Chaz Davies (GB)

Motocorsa Ducati: Baz? Bassani?

Brixx Ducati: Sylvain Barrier (F)

Barni Ducati: Tito Rabat (E)



Fett = bestätigt