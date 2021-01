Scott Redding nennt die Schwäche der Ducati V4R

Ducati-Werksfahrer Scott Redding konnte die Superbike-WM 2020 bis zum letzten Event in Estoril offenhalten. Dass er sich letztlich Jonathan Rea beugen musste, schreibt er nicht nur dessen Stärke zu.

Mit fünf Siegen und 14 Podestplätzen zeigte Scott Redding eine tadellose Debütsaison in der Superbike-WM. Der Engländer war aber nicht überragend wie sein Vorgänger Alvaro Bautista, der 2019 auf der Ducati Panigale V4R erstaunliche 16 Mal gewann und 24 Mal aufs Podium fuhr.



Trotzdem unterlag Redding Kawasaki-Star Jonathan Rea im Titelkampf nur um 55 Punkte und konnte die Weltmeisterschaft bis zum Finale in Estoril/Portugal offenhalten, während Bautista im Jahr davor um 165 Punkte distanziert wurde! Damals gab es allerdings auch 13 Rennen mehr als in der Corona-Saison 2020.

Vizeweltmeister Redding geht davon aus, dass er 2021 deutlich stärker sein wird. «Jetzt kenne ich die Reifen, Strecken und Gegner und wir haben Daten für das Motorrad – letztes Jahr war alles neu für mich», unterstrich der seit 4. Januar 28-Jährige.

Er hat außerdem die Hoffnung, dass die Schwächen der Ducati Panigale V4R ausgemerzt werden. «Jonathan Rea kann mit seiner Erfahrung viel herausholen», weiß Redding. «Tatsache ist aber auch, dass Kawasaki immer dann stark ist, wenn sie Grip haben. Und Yamaha ist immer dann gut, wenn es etwas kühler ist und man viel in Schräglage fahren muss. Das ist der Charakter dieser Motorräder, der sich besonders mit neuen Reifen zeigt. Mit gebrauchten Reifen sind wir alle auf einem ähnlichen Level. Deshalb verfolgt Johnny immer die Strategie, in den ersten fünf oder sechs Runden davonzufahren, er kann den anfänglichen Grip der Reifen besonders gut nützen. Wenn ich es in den ersten Runden schaffe, an ihm dranzubleiben, dann kann ich das ganze Rennen mit ihm kämpfen. Es kam sehr selten vor, dass er mir zum Ende hin wegfahren konnte. Das ist seine Stärke und die seines Motorrads – das nützt er zu seinem Vorteil.»

Teams & Fahrer Superbike-WM 2021:

Honda: Alvaro Bautista (E), Leon Haslam (GB)

MIE Honda: Takahashi? Granado? Torres? Mercado?

BMW: Tom Sykes (GB), Michael van der Mark (NL)

Bonovo Action BMW: Jonas Folger (D)

RC Squadra Corse BMW: Eugene Laverty (IRL)

Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)

GRT Yamaha: Garrett Gerloff (USA), Kohta Nozane (J)

Ten Kate Yamaha: Baz? Cortese?

Gil Motor Sport Yamaha: Christophe Ponsson (F)

Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)

Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)

Orelac Kawasaki: Isaac Vinales (E)

Outdo Kawasaki TPR: Loris Cresson (B), Baz?

Aruba.it Ducati: Scott Redding (GB), Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati: Chaz Davies (GB)

Motocorsa Ducati: Baz? Bassani? Cavalieri?

Brixx Ducati: Sylvain Barrier (F)

Barni Ducati: Tito Rabat (E)



Fett = bestätigt

Kalender der SBK-WM 2021:

23.–25. April Assen/Niederlande

07.–09. Mai Estoril/Portugal

21.–23. Mai Aragon/Spanien

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park/Großbritannien*

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien**

12.–14. November Lombok/Indonesien**

noch offen Phillip Island/Australien**

noch offen**



*nur Superbike

** ohne Supersport 300