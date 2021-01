Superbike-WM: Das Transferkarussell rotiert mächtig

21 Fahrer waren bei den Europa-Rennen der Superbike-WM 2020 fix dabei, neun von ihnen sind derzeit arbeitslos oder haben die Serie gewechselt. Für dieses Jahr sind noch maximal fünf Plätze offen.

Bei den bisherigen Verpflichtungen für die Superbike-WM 2021 haben wir einige Überraschungen erlebt. Mit Weltmeister Andrea Locatelli, Vize Lucas Mahias, dem WM-Achten Isaac Vinales und Loris Cresson (23.) steigen vier Supersport-Piloten auf. Hinzu kommen der Japanische Superbike-Meister Kohta Nozane, der Franzose Christophe Ponsson sowie die ehemaligen MotoGP-Piloten Jonas Folger und Tito Rabat.



Von den 21 Fixstartern bei den Europa-Rennen 2020 stehen bislang sechs ohne Job für dieses Jahr da: Baz, Cortese, Mercado, Barrier, Takahashi und Camier. Sämtliche Ersatzfahrer lassen wir in der folgenden Betrachtung außen vor und widmen uns den ursprünglichen Stammpiloten.

Prominentester Arbeitsloser ist der zweifache Weltmeister Sandro Cortese, dem sich in der Superbike-WM nur noch die Option Ten Kate Yamaha bietet. Auf diesen Platz spekuliert auch der WM-Achte Loris Baz, noch haben die Niederländer das Budget für 2021 aber nicht beisammen. Baz verhandelt auch mit Motocorsa Ducati, die finanziellen Vorstellungen liegen aber weit auseinander.



Xavi Fores, für Puccetti Kawasaki Gesamt-13., zieht sich aus der Weltmeisterschaft zurück und wird in der Britischen Superbike-Meisterschaft an der Seite von Peter Hickman eine BMW pilotieren.

Federico Caricasulo fuhr 2020 bei GRT Yamaha; Teamkollege Garrett Gerloff eroberte fast doppelt so viele Punkte und durfte im Team bleiben. Der Italiener (Gesamt-14.) musste sich einen neuen Job suchen und kam in der Supersport-WM bei GMT94 Yamaha unter. Caricasulo war in der mittleren Hubraumklasse bereits 2019 Vizeweltmeister.



Sylvain Barrier (20.) wird aller Voraussicht nach im Team Brixx Ducati weitermachen.

Takumi Takahashi (22.) blieb dieses Jahr viel schuldig und darf entweder bei MIE Honda bleiben oder wird aus der Superbike-WM verschwinden.



Der Argentinier Tati Mercado (16.) hat aktuell nichts in Aussicht, der Chilene Max Scheib (21.) fährt auf BMW die Spanische Superbike-Meisterschaft.

Leon Camier ist gesundheitlich nach wie vor nicht auf der Höhe. Im normalen Leben hat er keinerlei Probleme mit seiner lädierten Schulter, um ein Superbike auf WM-Niveau zu fahren, reicht das aber nicht. Ob er eine zusätzliche Operation braucht, ist offen.

Derzeit sind nur noch maximal fünf Plätze frei: Einer bei Motocorsa Ducati, eventuell einer bei Pedercini Kawasaki, zwei bei MIE Honda und möglicherweise einer bei Ten Kate Yamaha.

Teams & Fahrer Superbike-WM 2021:

Honda: Alvaro Bautista (E), Leon Haslam (GB)

MIE Honda: Takahashi? Granado? Torres? Mercado?

BMW: Tom Sykes (GB), Michael van der Mark (NL)

Bonovo Action BMW: Jonas Folger (D)

RC Squadra Corse BMW: Eugene Laverty (IRL)

Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)

GRT Yamaha: Garrett Gerloff (USA), Kohta Nozane (J)

Ten Kate Yamaha: Baz? Cortese?

Gil Motor Sport Yamaha: Christophe Ponsson (F)

Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)

Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)

Orelac Kawasaki: Isaac Vinales (E)

Outdo Kawasaki TPR: Loris Cresson (B), Baz?

Aruba.it Ducati: Scott Redding (GB), Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati: Chaz Davies (GB)

Motocorsa Ducati: Baz? Bassani? Cavalieri?

Brixx Ducati: Sylvain Barrier (F)

Barni Ducati: Tito Rabat (E)



Fett = bestätigt