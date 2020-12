Pedercini Kawasaki mit Loris Cresson: Fix für 2 Jahre

Dass TPR OUTDO Pedercini Racing den Belgier Loris Cresson für die Superbike-WM 2021 verpflichtet hat, wissen regelmäßige Besucher von SPEEDWEEK.com schon länger. Erst jetzt ist es offiziell.

Das Team Pedercini feiert in der kommenden Saison sein 30. Jubiläum in der seriennahen Weltmeisterschaft. Lucio Pedercini, der früher selbst als Fahrer fungierte, führte das Team durch alle Tiefen, die ein Motorsport-Team durchmachen kann. Zum Beispiel vor einem Jahr der Rückzug von Hauptsponsor Global Service Solution (GSS) kurz vor Saisonbeginn.



Als Sandro Cortese nach dem folgenschweren Sturz in Portimão für den Rest der Superbike-WM 2020 ausfiel, behalf sich Pedercini mit verschiedenen Ersatzfahrern. Beim Saisonfinale in Estoril bot sich Supersport-Pilot Loris Cresson an, der auch den anschließenden Test absolvierte sowie beim Aragón-Test zum Einsatz kam – das allein waren bereits Anzeichen dafür, dass der Belgier auch 2021 auf der Kawasaki ZX-10RR zu sehen sein wird.

Dass Cresson für kommende Saison gesetzt ist, verriet Pedercini dann vor zwei Wochen gegenüber unseren Kollegen von motosprint. Nun folgte die offizielle Bestätigung, und das gleich bis einschließlich 2022!



«Ich freue mich riesig, mit Pedercini Racing 2021 und 2022 die Superbike-WM zu bestreiten», erklärte Cresson. «Es fühlt sich an, als hätte ich eine neue Großfamilie. Die Atmosphäre bisher ist großartig. Wir werden uns noch besser kennen lernen, aber das Gefühl ist bereits sehr gut – und sie glauben an mich, was mir wichtig ist.»

Bei den Testfahrten fuhr Cresson noch das alte Modell der Kawasaki. Im neuen Jahr kommt die verbesserte 2021er Ninja zum Einsatz. Ein zweiter Pilot soll in den kommenden Wochen benannt werden.