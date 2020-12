Offiziell: Tito Rabat fährt 2021 SBK für Barni Ducati

Seit 2006 war der Spanier Tito Rabat im Grand-Prix-Sport unterwegs, gewann 13 Rennen und eroberte 36 Podestplätze. Weil ihn Ducati in der MotoGP-WM abserviert hat, fährt er 2021 Superbike-WM.

Esteve «Tito» Rabat war nie ein Überflieger, seine Erfolge hatte er stets harter Arbeit zu verdanken. 2005 gab er in der 125er-Klasse mit einem Wildcard-Einsatz sein GP-Debüt, von 2006 bis 2010 fuhr er in der kleinsten Kategorie. In dieser Zeit eroberte er drei dritte Plätze, Gesamtrang 6 in seinem letzten Jahr war sein Highlight bis dahin.



Anschließend stieg er in die Moto2-WM auf, in welcher er fünf Jahre lang antrat. Er eroberte 13 GP-Siege, 33 Podestplätze und die WM-Gesamtränge 10, 7, 3, 1 und 3.

Von 2016 bis 2020 fuhr er in der Königsklasse MotoGP und musste für öfter zweitklassiges Material jeweils viel Geld mitbringen. Für 2021 hatte Rabat einen gültigen MotoGP-Vertrag mit dem Team Esponsorama Avintia Ducati, der Hersteller aus Bologna sortierte den Nachzügler im Zuge der drastischen Verjüngungskur aber zu Gunsten von Moto2-Vizeweltmeister Luca Marini aus.



Ducati bot Rabat als Trostpreis den Platz bei Barni Ducati in der Superbike-WM an, anfänglich hatte der 31-Jährige aber kein Interesse daran. Letztlich stand der Moto2-Weltmeister von 2014 vor der Wahl: Superbike-WM, nationale Meisterschaft oder aufhören.

Er wählte das für ihn geringste Übel und unterschrieb am Montag für nächste Saison bei Barni. «Nach vielen MotoGP-Jahren habe ich die Chance auf ein neues Abenteuer», kommentierte Rabat. «In der Superbike-WM will ich mein gesamtes Potenzial zeigen. Ich weiß, dass ich ein großartiges Motorrad und Team bekommen werde, dafür möchte ich mich bei Barni Racing und Ducati bedanken. Ich kann es kaum erwarten, die Panigale V4R zum ersten Mal zu fahren. Ich werde hart arbeiten, um für den ersten Test bestens vorbereitet zu sein.»

«Wir sind uns sicher, dass Barni Tito die besten Konditionen bieten wird, damit dieser sein ganzes Talent zum Ausdruck bringen kann», meine Ducatis Sport-Direktor Paolo Ciabatti. «Barni ist de facto das Satelliten-Team von Ducati, Rabat ist motiviert, in der Superbike-WM nennenswerte Resultate zu erzielen.»

Teams & Fahrer Superbike-WM 2021:

Honda: Alvaro Bautista (E), Leon Haslam (GB)

MIE Honda: Takahashi? Granado? Torres? Mercado?

BMW: Tom Sykes (GB), Michael van der Mark (NL)

Bonovo Action BMW: Jonas Folger (D)

RC Squadra Corse BMW: Eugene Laverty (IRL)

Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)

GRT Yamaha: Garrett Gerloff (USA), Kohta Nozane (J)

Ten Kate Yamaha: Baz? Cortese?

Gil Motor Sport Yamaha: Christophe Ponsson (F)

Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)

Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)

Orelac Kawasaki: Isaac Vinales (E)

Outdo Kawasaki TPR: Loris Cresson (B), Baz?

Aruba.it Ducati: Scott Redding (GB), Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati: Chaz Davies (GB)

Motocorsa Ducati: Baz? Bassani?

Brixx Ducati: Sylvain Barrier (F)

Barni Ducati: Tito Rabat (E)



Fett = bestätigt