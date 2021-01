Chaz Davies hielt Fabrizio-Comeback für einen Scherz

Die Rückkehr von Michel Fabrizio ins Paddock der Superbike-WM 2021 kam überraschend. Für Go Eleven Ducati-Star Chaz Davies war es sogar unglaublich.

Völlig unerwartet erklärte Michel Fabrizio am 19. Januar sein Comeback auf der Rennstrecke. Der Italiener, der als als Dritter der Superbike-WM 2009 seine beste Saison ablieferte, fuhr seine letzte volle WM-Saison 2013 mit Red Devils Roma Aprilia. Nun wird der 36-Jährige in einem von Puccetti Kawasaki unterstütztem Team in der Supersport-WM antreten.

Nur drei Jahre jünger als Fabrizio ist Chaz Davies, der seit 2012 Superbike-WM fährt. Wie die meisten Beobachter war auch der Waliser von der Nachricht der Rückkehr seines früheren Rivalen überrascht. Mehr noch, er konnte es nicht glauben. Auf die Meldung durch die offizielle Website der Superbike-WM twitterte Davies «Hey Jungs, heute ist nicht der erste April».



Einerseits teilen Fabrizio und Davies das Schicksal, vom offiziellen Ducati-Team entlassen wurden zu sein. Der Italiener machte sich jedoch nicht bei Davies beliebt, als er sich ziemlich genau vor einem Jahr abfällig über den 32-fachen Laufsieger und mehrfachen Vizeweltmeister äußerte. Fabrizio legte Ducati indirekt seine Kündigung nahe.

Fabrizio sagte damals: «Davies ist seit vielen Jahren bei Ducati. Ich habe keinen Schimmer, warum man mit ihm weitermacht, anstatt sich auf einen jungen Piloten zu konzentrieren. Ein Savadori war verfügbar, der viel Talent hat.»