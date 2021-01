Motocorsa riskiert viel: Youngster auf fünfter Ducati

Der erst 21-jährige Axel Bassani hat sich den begehrten Platz bei Motocorsa Ducati für die Superbike-WM 2021 gesichert, das hat das Team von Lorenzo Mauri soeben bestätigt.

2020 war das Team Motocorsa Ducati erstmals bei allen Europa-Rennen der Superbike-WM dabei, nachdem es zuvor bereits einige Wildcard-Einsätze absolviert hatte. Mit Tati Mercado schaffte es die Truppe von Lorenzo Mauri sechsmal in die Punkte und dreimal in die Top-10. Auch wegen viel Verletzungspech kam der Argentinier nur auf 24 Punkte und WM-Rang 16.

Die Panigale V4R ist weiterhin eines der schnellsten Motorräder in der Startaufstellung, entsprechend begehrt sind die Plätze in den Ducati-Teams. Weil das kleine Privatteam aus Norditalien finanziell nicht auf Rosen gebettet ist, gelang es trotz langer Verhandlungen nicht, einen Topfahrer wie Loris Baz für 2021 zu verpflichten. Ein Fahrer dessen Klasse ruft ein Jahresgehalt in der Größenordnung von gut 100.000 Euro auf, hinzu kommen die Kosten für Spesen und Reisen.

Motocorsa kann einen Piloten bestenfalls gratis fahren lassen. Bereits vor Weihnachten zeichnete sich ab, dass Axel Bassani den Zuschlag bekommt – ihm wird nachgesagt, dass er eine erkleckliche Mitgift mitbringt.



Soeben wurde der 21-Jährige aus Feltre bei Venedig von Motocorsa Ducati als Fahrer für die komplette Superbike-WM 2021 verlautbart.

«Mit immer größerer Harmonie werden wir Rennen für Rennen gemeinsam wachsen», ist Teamchef Mauri überzeugt. «Es hätte einfachere Wege gegeben. Es entspricht aber unserem Charakter, die größtmöglichen Herausforderungen mit Hingabe anzunehmen. Wie etwa einen Newcomer in den Kampf zu werfen. Letztes Jahr hatten wir mit Axel einen kurzen Test in Estoril, schon damals habe ich den Hunger zu lernen und den Wunsch zu wachsen in seinen Augen gesehen.»

Der heute 21-Jährige kam 2016 in die Supersport-WM und schaffte es im Team San Carlo Italia Kawasaki bis auf Platz 4 in Magny-Cours. Bassani gewann damals die Wertung der Fahrer, die nur an den europäischen Rennen teilnehmen. Von 2017 bis 2019 tauchte er nur vereinzelt international in der Supersport- sowie Moto2-WM auf, dazu in der Superstock-1000-EM. 2020 kam er im Yamaha-Privatteam Soradis Motoxracing unter die Räder und schaffte es in 14 Rennen nur zweimal in die Top-10 – Gesamtrang 17.

«Auch wenn ich während des Estoril-Tests letztes Jahr wegen des schlechten Wetters nur ein paar Runden fahren konnte, fiel mir die Professionalität und Kompetenz des Teams sofort auf», hielt Bassani fest. «Es wird keine einfache Saison, ich muss mich fielen Herausforderungen stellen. In der Superbike-WM fährt keiner spazieren.»

Teams & Fahrer Superbike-WM 2021:

Honda: Alvaro Bautista (E), Leon Haslam (GB)

MIE Honda: Takahashi? Baz? Granado? Mercado?

BMW: Tom Sykes (GB), Michael van der Mark (NL)

Bonovo Action BMW: Jonas Folger (D)

RC Squadra Corse BMW: Eugene Laverty (IRL)

Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)

GRT Yamaha: Garrett Gerloff (USA), Kohta Nozane (J)

Ten Kate Yamaha: Baz? Cortese?

Gil Motor Sport Yamaha: Christophe Ponsson (F)

Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)

Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)

Orelac Kawasaki: Isaac Vinales (E)

Outdo Kawasaki TPR: Loris Cresson (B), Baz?

Aruba.it Ducati: Scott Redding (GB), Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati: Chaz Davies (GB)

Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)

Barni Ducati: Tito Rabat (E)



Fett = bestätigt