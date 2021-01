Keine sechste V4R: Mangelnde Unterstützung von Ducati

Nach nur einer Saison in der Superbike-WM ist Feierabend für das Team Brixx Ducati mit seinem Fahrer Sylvain Barrier. Der Franzose konzentriert sich dieses Jahr auf die Langstrecken-WM.

Ducati ist für die Superbike-WM 2021 hervorragend aufgestellt: Scott Redding und Michael Rinaldi bilden das Aruba-Werksteam, Chaz Davies und Tito Rabat fahren in den starken Satelliten-Teams Go Eleven und Barni. Das Kundenteam Motocorsa stellt mit dem jungen Axel Bassani den fünften Fahrer auf einer Panigale V4R.

2020 waren es sechs Ducati im Feld, doch die britische Brixx-Truppe wird dieses Jahr nicht mehr dabei sein. Der Hintergrund: Sylvain Barrier schaffte es in 18 Rennen nur viermal in die Punkte, zwölfte Plätze in Aragon und Magny-Cours sind seine besten Ergebnisse. Der Hersteller aus Bologna fokussiert seine Unterstützung lieber auf die Spitzenteams, zumal er Davies diese Saison mit einer dritten Werksmaschine ausstattet.

Barrier, der diese Woche Mittwoch und Donnerstag in Jerez testete und vor allem den Grip der Michelin-Regenreifen lobte, konzentriert sich künftig auf die Langstrecken-WM. Der zweifache Superstock-1000-Champion (2012 und 2013 auf BMW) bestritt bereits das Saisonfinale 2020 in Estoril für das deutsche Team ERC Endurance Ducati. In diesem wird er auch 2021 fahren, an der Seite seiner französischen Landsleute Louis Rossi und Mathieu Gines.

«Wir wollen mit der Ducati in Endurance gewinnen und um den Titel kämpfen, daher haben wir erneut alles auf den Prüfstand gestellt und aufgestockt», erklärte Teamchef Uwe Reinhardt. «Mit Sylvain haben wir einen schnellen Fahrer aus der Superbike-WM für die gesamte Saison verpflichten können. Er kennt das Motorrad und hilft uns mit seinem Input, unsere Ducati Panigale V4R weiterzuentwickeln. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit ihm, Louis und Mathieu das Zeug haben, um das Podest in der EWC zu kämpfen.»

«Ich bin wirklich froh, dass ich mit ERC die Saison 2021 bestreiten werde», hielt Barrier fest. «Es war gut, dass wir letztes Jahr bereits in Estoril zusammengearbeitet haben. Dort konnte ich das Potenzial sehen, die gesamte Mannschaft ist hochmotiviert. Das Team ist in meinen Augen äußerst konkurrenzfähig und wir haben die Chance, mit unserer Ducati Panigale V4R ganz vorne in der Endurance-WM mitzumischen.»

Außerdem hat der 32-Jährige die Hoffnung auf Wildcard-Einsätze in der Superbike-WM oder in nationalen Meisterschaften.

Teams & Fahrer Superbike-WM 2021:

Honda: Alvaro Bautista (E), Leon Haslam (GB)

MIE Honda: Takahashi? Baz? Granado? Mercado?

BMW: Tom Sykes (GB), Michael van der Mark (NL)

Bonovo Action BMW: Jonas Folger (D)

RC Squadra Corse BMW: Eugene Laverty (IRL)

Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)

GRT Yamaha: Garrett Gerloff (USA), Kohta Nozane (J)

Ten Kate Yamaha: Baz? Cortese?

Gil Motor Sport Yamaha: Christophe Ponsson (F)

Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)

Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)

Orelac Kawasaki: Isaac Vinales (E)

Outdo Kawasaki TPR: Loris Cresson (B), Baz?

Aruba.it Ducati: Scott Redding (GB), Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati: Chaz Davies (GB)

Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)

Barni Ducati: Tito Rabat (E)



Fett = bestätigt