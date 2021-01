SBK-WM in Donington: Überraschendes Rahmenprogramm

Das Rahmenprogramm vom Meeting in Donington Park sah ohne die beiden Supersport-Serien dürftig aus. Nun wurde bekannt, welche Weltmeisterschaft stattdessen neben der Superbike-WM ausgetragen wird.

Als der Kalender der Superbike-WM 2021 veröffentlicht wurde fiel aufmerksamen Lesern auf, dass beim traditionellen Meeting in Donington Park am 3./4. Juli nur die Superbike-Kategorie vorgesehen war. Die beiden Supersport-Serien mit ihren insgesamt vier Rennen fehlten. Grund für das Sparprogramm sind die Unsicherheiten wegen des Brexits hinsichtlich Einreisebestimmungen.



Der britische Veranstalter beteuerte jedoch, dass man dennoch ein attraktives Rahmenprogramm bieten wird.



Zumindest der neue ‹Yamaha R3 bLU cRU European Cup›, der ab kommenden Jahr im Rahmen der SBK-WM ausgetragen wird, soll in Donington Park stattfinden.

Am 27. Januar sorgte die FIM mit einem Kalender-Update für Aufklärung: Die spektakuläre Seitenwagen-WM wird am Superbike-Wochenende in Donington Park gastieren! Die Dorna als Promoter der seriennahen Motorradweltmeisterschaft gab dafür grünes Licht.



«Es war immer das Ziel, die Veranstaltungen der Seitenwagen-WM auf einen höheren Standard zu bringen. Die Vereinbarung mit der Dorna ist ein weiterer großer Schritt in diese Richtung», heißt es seitens der FIM.



Dazu muss man wissen: Sidecars erfreuen sich bei den britischen Fans großer Beliebtheit.

Es war ein langer Weg, bis diese Vereinbarung zu Stande kam. Die Gespräche zwischen FIM, Dorna und Donington begannen bereits Anfang 2020.



Der Ticketverkauf für das Meeting in Donington läuft bereits seit mehreren Wochen. Ein Wochenendticket kostet bis Ende Januar reduzierte 50 GBP – momentan etwa 55 Euro.