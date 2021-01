Wieder Absage: Kawasaki bläst Wintertest in Jerez ab

Die Reise nach Jerez de la Frontera im Januar 2021 hat sich für Kawasaki nicht gelohnt. Das Team des sechsfachen Weltmeisters Jonathan Rea sagt nun auch den verschobenen Wintertest ab.

Der Frust der Superbike-Teams war groß, als der Wintertest in Jerez am 20./21. Januar dem Wetter geopfert wurde. Zwar wären die Piloten trotz Regen und nasser Piste gerne gefahren, aufgrund der nur erlaubten zehn Testtage verzichteten aber ihre Teams.



Während Aruba Ducati sowie alle Privatiers die Heimreise antraten, blieben Honda und Kawasaki an Ort und Stelle und wollten in dieser Woche einen neuen Anlauf wagen.

Das Kawasaki-Werksteam gab nun auf: Weil das Wetter in Südspanien weiterhin unbeständig ist, werden Jonathan Rea und Alex Lowes am Donnerstag nicht ihre neuen ZX-10RR auf der Rennstrecke bewegen.



Honda zieht seinen Test am Mittwoch und Donnerstag hingegen durch.



Kawasaki wird stattdessen am 10. Februar in Jerez testen, wenn auch einige MotoGP-Testfahrer auf der GP-Strecke sein werden.