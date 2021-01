Jerez: Kawasaki und Honda brechen die SBK-Tests ab

Obwohl sich das Wetter in Jerez am Donnerstag deutlich freundlicher präsentiert, ist die Strecke nach wie vor feucht. Die Superbike-Werksteams von Kawasaki und Honda sparen ihre Testtage und packen bereits zusammen.

Am Mittwoch wäre der erste Wintertest 2021 gewesen, doch es war kalt, regnerisch und windig auf dem Circuito de Jerez in Südspanien – sämtliche Superbike-WM-Teams verzichteten.



Am Donnerstag ist das Wetter deutlich besser, doch bis 13.30 Uhr hat sich außer Hondas MotoGP-Testfahrer Stefan Bradl, Supersport-Rookie Leonardo Taccini sowie Sylvain Barrier (Brixx Ducati) noch keiner auf die nach wie vor feuchte Strecke gewagt.



Der Hintergrund ist einfach: 2021 darf nur noch an zehn Tagen privat getestet werden. Diese Tage sparen sich die Teams lieber für bessere Bedingungen auf.

Die Werksteams von Kawasaki und Honda zogen bereits vor der Mittagspause die Reißleine und packten zusammen. Ducati wird um 14.30 Uhr entscheiden, ob es sich lohnt, die dann noch dreieinhalb Stunden bis zum Testende um 18 Uhr zu nützen – oder den Testtag besser zu sparen.



Loris Cresson (Pedercini Kawasaki) und Chaz Davies (Go Eleven Ducati) wollen am Nachmittag fahren, sofern es trocken bleibt.



Kawasaki hat bereits einen neuen Termin angesetzt: Jonathan Rea und Alex Lowes werden am 28./29. Januar in Jerez testen. Gut möglich, dass andere auf diesen Zug aufspringen.

Teilnehmer Superbike-WM-Tests Jerez, 20./21. Januar 2021:

Honda: Alvaro Bautista (E), Leon Haslam (GB)

Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)

Orelac Kawasaki: Isaac Vinales (E)

Outdo Kawasaki TPR: Loris Cresson (B)

Aruba.it Ducati: Scott Redding (GB), Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati: Chaz Davies (GB)

Barni Ducati: Tito Rabat (E)

Brixx Ducati: Sylvain Barrier (F)



MotoGP-Fahrer:

Johann Zarco (F), Ducati*

Michele Pirro (I), Ducati*

Stefan Bradl (D), Honda

*mit einem Superbike