Überraschung: Loris Baz steht vor Wechsel zu Ducati

In der Superbike-WM gehen Loris Baz für 2021 die Optionen aus, deshalb schaut sich der Franzose auch in anderen Rennserien nach einer Aufgabe um. Jetzt hat er ein reizvolles Angebot für MotoAmerica.

Seit Monaten wartet Loris Baz auf die Entscheidung, ob sein letztjähriges Team Ten Kate Yamaha in der Superbike-WM weitermacht. Bislang haben die Niederländer das Budget für dieses Jahr nicht gesichert, vom potenziellen neuen Hauptsponsor wurde inzwischen aber immerhin eine Absichtserklärung unterschrieben. Ob es dann auch zum Vertrag kommt, lässt sich nicht abschätzen.

Baz schaut sich deshalb auch nach anderen Möglichkeiten um. Seine Verhandlungen mit Motocorsa Ducati scheiterten, weil das WM-Team aus Norditalien kein Budget für einen Fahrer seiner Klasse hat.



Bei MIE Honda gäbe es noch einen Platz, doch auch die Truppe von Midori Moriwaki ist finanziell nicht auf Rosen gebettet. Außerdem sind die Ergebnisse von 2020 nicht eben erfolgversprechend.

Jetzt hat sich für den WM-Achten aus Sallanches nahe Genf eine andere reizvolle Möglichkeit ergeben: In der US-Serie MotoAmerica könnte er den Platz von Lorenzo Zanetti im Team von Ducati New York übernehmen.



Dabei handelt es sich um ein Privatteam mit technischer Unterstützung aus dem Werk in Borgo Panigale. Das Team hat eine V4R vom letztjährigen WM-Team Brixx Ducati erworben und verfügt dadurch jetzt über eine Ersatzmaschine. Involviert ist unter anderen Eraldo Ferracci, der Ende der 1980er-Jahre mit seinem Team Fast by Ferracci Ducati die ersten beiden Titel in der damals neuen Superbike-Weltmeisterschaft mit Fred Merkel gewann.

Baz stehe kurz vor der Unterschrift, ist bei Ducati zu hören. Es ist davon auszugehen, dass ihm Ducati New York ein ordentliches Gehalt bezahlt, außerdem kann Ducati dem am 1. Februar 28-Jährigen eine Perspektive für die Zukunft bieten. Nach dem Wechsel von Champion Cameron Beaubier in die Moto2-WM braucht MotoAmerica ein neues Aushängeschild, Experten trauen Baz den Titelgewinn bereits im ersten Jahr zu. Gelingt das, ist seine Rückkehr in die Weltmeisterschaft für 2022 nicht ausgeschlossen.

Zanetti (33) startete 2020 in acht Rennen für das Team und fuhr sechsmal in die Top-3, in Indianapolis als Sieger. Verliert der Italiener seinen Platz an Baz, muss er sich nach einem neuen Job umsehen: Das Team will nur einen Fahrer einsetzen.