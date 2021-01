BMW-Test in Portimao wackelt: Grenzen bald dicht?

Aus Angst vor der Verbreitung verschiedener Corona-Mutationen schließen immer mehr Länder ihre Grenzen. Das wird auch Auswirkungen auf die Superbike-WM-Wintertests haben – und womöglich den Saisonstart.

Diese Woche Mittwoch und Donnerstag testet das Honda-Werksteam mit Alvaro Bautista und Leon Haslam hinter verschlossenen Türen in Jerez. Das Kawasaki-Werksteam (Jonathan Rea, Alex Lowes) eruiert derzeit, ob sie kommende Woche ebenfalls in Südspanien fahren können.



Dann ist planmäßig bis Anfang März erst einmal Pause.

Für den 4./5. März sind Tests in Portimao in Portugal angesetzt, das wären die ersten Tage für die vier BMW-Piloten Tom Sykes, Michael van der Mark, Jonas Folger und Eugene Laverty. Außerdem dabei: Die Kawasaki-Fahrer Jonathan Rea, Alex Lowes, Isaac Vinales und Loris Cresson sowie Chris Ponsson (Gil Yamaha).



Doch inzwischen wackelt dieser Test gewaltig, weil Portugal neben Irland, Tschechien und Slowenien derzeit die höchste Rate an Neuinfektionen in der Europäischen Union hat. Längst wurden diese Länder als Hochrisikogebiete eingestuft.

Weil viele Länder verhindern wollen, dass sich womöglich aggressivere oder ansteckendere Mutationen des SARS-CoV-2-Virus ausbreiten, gibt es immer restriktivere Maßnahmen der Behörden.

Bereits seit dem 13. Januar 2021 gilt für Deutschland, dass Einreisende aus Portugal den Nachweis eines negativen Covid-19-Tests mitführen müssen. Alleine diese Regel stellt ein massives logistisches Problem dar. Aus Deutschland kommende Mitarbeiter von BMW, Berichterstatter oder auch Jonas Folger müssten sich quasi bei der Ankunft in Portugal sofort testen lassen, um rechtzeitig ein Testergebnis für den Heimflug zu bekommen – oder eben warten, bis dieses vorliegt.

Nach Informationen der Bild-Zeitung vom Mittwoch, plant die deutsche Bundesregierung hinzukommend eine drastische Einschränkung des Flugverkehrs aus Hochrisikogebieten. Außerdem aus Ländern, in denen Virusmutationen auffällig wurden. Einreisesperren soll es demnach für Flüge aus Großbritannien, Südafrika, Brasilien und Portugal geben, auch die Niederlande und Dänemark stehen zur Diskussion.

Für die kommenden Wochen wackelt nicht nur der Testplan, auch der Saisonbeginn Ende April ist in Gefahr. Am 21. Januar beschlossen die zwölf Bürgermeister der Region Drenthe, dass bis zum 1. Juni 2021 keine größeren Veranstaltungen in ihrem Verantwortungsbereich stattfinden dürfen. Inwiefern der Erlass den Auftakt der SBK-Weltmeisterschaften vom 23. bis 25. April auf dem TT Circuit Assen betrifft, wird derzeit erörtert. Promoter Dorna prüft, ob der Event auch mit einer begrenzten Zahl oder sogar ohne Zuschauer durchführbar ist.



Zwei Wochen später soll es in Estoril in Portugal weitergehen.

Kalender Superbike-WM 2021:

23.–25. April Assen/Niederlande

07.–09. Mai Estoril/Portugal

21.–23. Mai Aragon/Spanien

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park/Großbritannien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien

Datum offen / Phillip Island/Australien

Datum offen / Ort/Land offen