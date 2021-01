BMW in der Offensive: Folgers Teamchef über M1000RR

In der Superbike-WM 2021 sehen wir erstmals vier BMW-Piloten und mit der M1000RR ein Motorrad, das speziell für den Rennsport entwickelt wurde. Jonas Folgers Teamchef Michael Galinski ist entsprechend optimistisch.

Anfang März beginnen für BMW und seine drei Teams in Portimao die Wintertests, Ende April soll in Assen der Auftakt der Superbike-WM 2021 steigen.



Wegen des verspäteten Saisonstarts verzichtet BMW ebenso wie Yamaha auf Tests im Januar und Februar. Angesichts des schlechten Wetters in Jerez vergangene Woche eine kluge Entscheidung: Weil die Strecke in zwei Tagen nie trocken war, fuhr nicht einer der Piloten.

Am 5. Dezember absolvierte BMW-Werksfahrer Michael van der Mark in Miramas in Südfrankreich seine ersten Runden auf der neuen BMW M1000RR. Bei seiner BMW-Premiere am 19. Oktober in Estoril war er noch auf der letztjährigen S1000RR unterwegs.



Mit den Daten von van der Mark und seinem Werks-Teamkollegen Tom Sykes hat BMW eine gute Grundlage, um im Dezember, Januar und Februar das neue Material für den ersten Wintertest vorzubereiten. In Portimao kommen dann auch erstmals Jonas Folger aus dem Team Bonovo Action sowie Eugene Laverty (RC Squadra Corse) zum Fahren.

Die Erwartungshaltung an die neue M1000RR ist hoch, erstmals hat der bayerische Hersteller ein Superbike speziell für den Wettbewerb gebaut.

«BMW hat in den Bereichen gearbeitet, in denen man Sachen für die Superbike-WM nutzen kann», erklärte Folgers Teamchef Michael Galinski SPEEDWEEK.com. «Sie haben die Kolben geändert und an den Titanpleueln etwas gemacht, was gut für die Haltbarkeit und die Drehzahl ist. Das finde ich gut, wenn ein Hersteller an solchen Bereichen arbeitet, das ist bei den Japanern nicht immer der Fall. Früher war das nie der Fall, heute ein bisschen – bei Honda etwa. BMW hat darauf hingearbeitet, was sie mit diesem Motorrad noch wollen. Sie wollen das nicht nur limitiert gut verkaufen und in nationalen Meisterschaften einsetzen, sie wollen auch den nächsten Schritt machen, dass sie mit ihrer Motorenentwicklung weiterkommen. Für mich haben sie die richtigen Schritte unternommen.»

Haben es Honda mit der Triple-R, Kawasaki mit der ZX-10RR und Yamaha mit der R1M nicht gleich gemacht? «So konsequent haben sie es nicht gemacht», hielt Galinski fest. «Die Yamaha ist ein super Motorrad, unheimlich einfach zu fahren. Obwohl sie nicht wahnsinnigen Drehmoment hat, vermittelt sie dir mit der Crossplane-Kurbelwelle diesen. Mit diesem Motor kannst du mit wenig Drehzahl aus den Kurven hinausbeschleunigen. Ob die anderen das haben oder nicht: BMW hat das nachgeholt, was sie vorher nicht hatten. Dementsprechend glaube ich, dass sie mit dem Motor einen guten Schritt nach vorne machen werden. Man sagte dem Motor ja immer nach, dass er nicht schnell genug ist. Um nachzulegen, haben sie mit der M1000RR den Grundstein gelegt. Ob die aerodynamischen Hilfen helfen oder nicht, das weiß ich nicht. Ein Rückschritt ist es sicher keiner.»

Teams & Fahrer Superbike-WM 2021:

Honda: Alvaro Bautista (E), Leon Haslam (GB)

MIE Honda: Takahashi? Baz? Granado? Mercado?

BMW: Tom Sykes (GB), Michael van der Mark (NL)

Bonovo Action BMW: Jonas Folger (D)

RC Squadra Corse BMW: Eugene Laverty (IRL)

Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)

GRT Yamaha: Garrett Gerloff (USA), Kohta Nozane (J)

Ten Kate Yamaha: Baz? Cortese?

Gil Motor Sport Yamaha: Christophe Ponsson (F)

Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)

Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)

Orelac Kawasaki: Isaac Vinales (E)

Outdo Kawasaki TPR: Loris Cresson (B), Cavalieri?

Aruba.it Ducati: Scott Redding (GB), Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati: Chaz Davies (GB)

Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)

Barni Ducati: Tito Rabat (E)



Fett = bestätigt

Kalender der SBK-WM 2021:

23.–25. April Assen/Niederlande

07.–09. Mai Estoril/Portugal

21.–23. Mai Aragon/Spanien

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park/Großbritannien*

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien**

12.–14. November Lombok/Indonesien**

Datum offen Phillip Island/Australien**

Datum/Ort offen**



*nur Superbike

** ohne Supersport 300