Baumaßnahme in Barcelona: Rennstrecke wird sicherer

Wenn die seriennahe Motorradweltmeisterschaft im September 2021 auf den Circuit de Barcelona-Catalunya zurückkehrt, müssen sich die Stars der Superbike-WM an eine geänderte Streckenführung gewöhnen.

Die Fortschritte auf dem «Circuit de Barcelona-Catalunya» sind inzwischen deutlich erkennbar. Gebaut wird an der Kurve 10, die von den Motorrad-Piloten zuletzt stark kritisiert worden war. Dort soll die Auslaufzone erweitert und die Sicherheit erhöht werden. Man wolle außerdem zu den Wurzeln des alten Layouts zurückkehren. Das bestätigte Josep Lluís Santamaría, der Direktor der Strecke in Montmeló.

Die Neuerungen wurden in Absprache mit dem Motorrad-Weltverband FIM und dem Automobil-Weltverband FIA beschlossen. Begonnen wurde mit den Arbeiten Anfang Januar.



«Der erste Bauabschnitt ist am Sonntag abgeschlossen worden. Das wird eine neue Kurve», verkündete Santamaria. «Die Drainage für die bessere Ableitung des Regenwassers ist immer noch die, des alten Kurses. Diese haben wir übernommen und in erster Linie geht es darum, die Sicherheit zu erhöhen. Wir können die Leitplanke nicht verschieben und deswegen haben wir uns für dieses Vorgehen entschieden. Wir sind davon überzeugt, dass wir schnellere Rundenzeiten sehen werden. Die Fahrer werden schneller sein als in der Vorsaison. Der Bremspunkt wird sich verschieben und die Fahrer müssen nicht mehr so hart bremsen.»

Ursprünglich war die Kurve 10 von Montmeló, genannt «La Caixa», eine langgezogene Linkskurve. Nach dem tödlichen Unfall von Luis Salom 2016 wurden aber Änderungen an der Streckenführung vorgenommen, unter anderem wich die Motorrad-WM in Turn 10 auf die Variante aus, die von der Formel 1 schon seit 2004 genutzt wurde: Eine scharfe und dadurch langsamere Linkskurve, die aber bald der Vergangenheit angehört. Künftig soll es einen Mittelweg zwischen der historischen Kurve und dem Vorjahres-Turn geben.



Der Meeting der Superbike-WM 2021 soll am 18./19. September stattfinden.