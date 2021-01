Privater Honda-Test: Wertvolle Infos für Ingenieure

Zwei Tage lang wollte das Superbike-WM-Team von Honda diese Woche in Jerez testen, daraus wurde wetterbedingt nur ein halber Tag. Trotzdem sind die Werksfahrer Alvaro Bautista und Leon Haslam zufrieden.

Die beiden Testtage am 20./21. Januar auf dem Circuito de Jerez hat keines der anwesenden sieben Teams genützt, weil der Asphalt nie trocken war. Das Honda-Werksteam blieb anschließend als einziges in Südspanien und hatte die Strecke ursprünglich für Mittwoch und Donnerstag diese Woche erneut gemietet. Weil das Wetter am Mittwoch schlecht war, wurde der Freitag angehängt. Doch auch da regnete es.

Letztlich fuhren Alvaro Bautista und Leon Haslam nur am Donnerstagnachmittag, erstmals unter der Aufsicht des neuen Teammanagers Leon Camier. Honda will es 2021 zurück an die Spitze schaffen, seit sieben Jahren wurde im Trockenen kein Rennen gewonnen. Und seit James Toseland 2007 kein WM-Titel.

«Wir hatten nicht viel Glück mit dem Wetter, entweder regnete es oder die Strecke war nass», bemerkte Bautista. «Wir haben das Beste aus dem halben Tag gemacht und einige neue Teile getestet, die HRC für die kommende Saison mitgebracht hat. Wir konnten einige nützliche Daten sammeln, Referenzen bekommen und den Technikern zumindest Hinweise geben, damit sie ihre Entwicklungsarbeit fortsetzen können. Vor diesem Hintergrund war es ein wichtiger und sehr positiver Test, wenn auch nur ein kurzer. Jetzt müssen wir Schlüsse daraus ziehen, um bei künftigen Tests die nächsten Schritte machen zu können.»

Haslam ergänzte: «Das Wetter war verrückt, der Test war trotzdem sehr wichtig, weil wir einige Dinge für HRC ausprobieren mussten. Es war gut, wieder auf meine CBR zu steigen. Das Gefühl war gut und die neuen Teile waren sehr interessant. Jetzt habe ich in den kommenden Wochen noch mehr Motivation für mein bevorstehendes Trainingslager. Hoffentlich können wir bald wieder testen, damit wir gut auf den Saisonstart vorbereitet sind.»

Honda will am 9./10. März erneut in Jerez testen und dann Ende März in Estoril sowie bei den Dorna-Tests in Barcelona. Stand heute pausieren alle Teams im Februar, Anfang März sind dann erstmals die drei BMW-Teams in Portimao unterwegs.