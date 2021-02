Bradley Smith mit Ten Kate Yamaha? Nichts davon wahr

Der Engländer Bradley Smith sucht einen Job und das Superbike-WM-Team Ten Kate Yamaha möglicherweise einen Fahrer. Daraus ergibt sich nicht automatisch eine Zusammenarbeit.

Ende November 2020 stellte das Aprilia-Werksteam in der MotoGP-WM einen seltsamen Plan vor: Während Aleix Espargaro für 2021 gesetzt ist, sollten die Testfahrer Lorenzo Savadori und Bradley Smith während der Wintertests um den zweiten Platz kämpfen. Erst vor dem Saisonauftakt in Katar Ende März sollte entschieden werden, wer den Zuschlag bekommt.

Inzwischen deutet alles darauf hin, dass Savadori den Platz bekommt. Smith wird derweil von italienischen Medien mit dem Superbike-WM-Team Ten Kate Yamaha in Verbindung gebracht.



Theoretisch ist das eine reizvolle Vorstellung, doch von der Realität weit entfernt.



«Einige Leute haben mich angerufen und mir davon erzählt. Ich fragte mich, was da los ist», schilderte Teammanager Kervin Bos im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Nichts davon ist wahr, null.»

Seit Monaten arbeitet Ten Kate daran, das notwendige Budget für ein siegfähiges Ein-Mann-Team in der Superbike-WM zu finden, welches sich auf 1,5 bis 1,8 Millionen Euro beläuft. Erst wenn das sichergestellt ist, wird sich das Team intensiver mit der Fahrerfrage befassen.



«Es gab einigen Kontakt mit Sandro Cortese», räumte Bos ein. «Wir haben uns darüber unterhalten, was vor zwei Jahren vorgefallen ist, damit wieder alles okay ist.»

Hättet ihr neben Cortese auch an Smith Interesse, wenn es die Voraussetzungen erlauben? «Natürlich ist er ein schneller Fahrer, aber schwer zu beurteilen», grübelte der Teammanager. «Ich habe noch nie über ihn nachgedacht, du bist der Erste, der mich danach gefragt hat. Sicher, er kommt aus MotoGP. Aber bis wir darüber nachdenken können, müssen wir erst zehn andere Brücken überqueren.»

Smith fuhr von 2013 bis 2018 Vollzeit MotoGP, schaffte es mit Tech3 Yamaha zweimal aufs Podest und wurde 2015 starker WM-Sechster. Seine drei Grand-Prix-Siege feierte er auf Aprilia in der 125er-Klasse und wurde 2009 Vizeweltmeister für den Hersteller aus Noale, für den er später als MotoGP-Test- und Ersatzfahrer arbeitete.

Einen Wechsel in die Superbike-WM schloss der Engländer bislang aus. «Ich bin kein Production-Bike-Racer», betonte Smith Ende 2018. «Ich habe immer nur echte Rennmaschinen pilotiert. Und ich weiß, womit ich gut bin und was mir Freude macht. Ich bezweifle, dass ein Production-Bike das Richtige für mich ist.»

Dabei hat er sich auf einem Superbike bereits bewiesen und gewann 2015 für das Yamaha-Werksteam das legendäre Acht-Stunden-Rennen in Suzuka. «Es ist nicht so, dass ich nicht auf einem Serienmotorrad fahren kann», schmunzelte der 30-Jährige. «Meine Rundenzeiten in Suzuka waren unglaublich, ich hatte keine Probleme, mochte diese Bikes aber nicht. Sicher wäre ich in der Superbike-WM konkurrenzfähig, mein Herz schlägt aber nicht dafür.»

Teams & Fahrer Superbike-WM 2021:

Team HRC:

Alvaro Bautista (E), Leon Haslam (GB)



MIE Racing Honda:

Takahashi? Mercado? Granado?



BMW Motorrad WorldSBK Team:

Tom Sykes (GB), Michael van der Mark (NL)



Team Bonovo Action BMW:

Jonas Folger (D)



RC Squadra Corse BMW:

Eugene Laverty (IRL)



Pata Yamaha Official WorldSBK Team:

Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha WorldSBK Junior Team:

Garrett Gerloff (USA), Kohta Nozane (J)



Ten Kate RacingYamaha:

Cortese?



Gil Motor Sport Yamaha:

Christophe Ponsson (F)



Kawasaki Racing Team:

Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Kawasaki Puccetti Racing:

Lucas Mahias (F)



Orelac Racing VerdNatura Kawasaki:

Isaac Vinales (E)



Outdo Kawasaki TPR:

Loris Cresson (B), Samuele Cavalieri (I)



Aruba.it Racing Ducati:

Scott Redding (GB), Michael Ruben Rinaldi (I)



Team Go Eleven Ducati:

Chaz Davies (GB)



Motocorsa Racing Ducati:

Axel Bassani (I)



Barni Racing Team Ducati:

Tito Rabat (E)