Superbike-WM 2021: Jonas Folger einer von 9 Rookies

Mit Jonas Folger gibt es in der Superbike-WM 2021 wieder einen Teilnehmer aus Deutschland. Neben dem BMW-Piloten gibt es drei weitere Neuzugänge, die wie der Bayer bereits einen Gastauftritt hatten.

In der am Dienstag veröffentlichte Teilnehmerliste für die Superbike 2021 fällt die hohe Anzahl von Neulinge auf. Gleich neun von 24 Piloten fahren 2021 ihre erste volle SBK-Saison. Fünf Piloten sind absolute Rookies.



Als Rookie gelten aber auch die Piloten, die noch nie eine volle Saison in der Superbike-WM absolviert haben.

Jonas Folger, Bonovo MGM BMW

Nach dem überlegenen Gewinn der IDM Superbike 2020 (mit Yamaha) und überzeugenden Wildcard-Einätzen konnte nur der Aufstieg in die Superbike-WM das Ziel von Jonas Folger sein. Nach bangen Wochen einigte sich sein Teamchef Michael Galinski mit BMW für den Einstieg in die seriennahe Weltmeisterschaft 2021.



Folger verbrachte fast seine gesamte Karriere im GP-Fahrerlager. Über die 125er-WM/Moto3 (zwei Siege), Moto2 (drei Siege) entwickelte sich der Bayer bis in die MotoGP und fuhr auch dort in die Top-3. Ein burn-out bremste Folger dann aber aus. Mit 27 Jahren ist er im besten Alter für die Superbike-WM.

Lucas Mahias, Puccetti Kawasaki

Der Franzose Lucas Mahias ist ein alter Bekannter im Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft, vornehmlich in der Supersport-WM. Als SSP-Weltmeister 2017 (mit Yamaha) krönte der 31-Jährige seine Karriere. Sein einziger Auftritt in der Superbike-Kategorie war als Ersatz im Team Pedercini in Assen 2016. Zu einem weiteren Einsatz in Imola kam es verletzungsbedingt nicht.



2020 war Mahias Teamkollege von Philipp Öttl im Puccetti Kawasaki-Team und wurde Vizeweltmeister. Während der Deutsche in der SSP-Klasse bleibt, steigt Mahias im Team in die SBK auf.

Loris Cresson und Samuele Cavalieri, Pedercini Kawasaki

Das Pedercini-Team setzt in der Superbike-WM 2021 gleich auf zwei Rookies. Der Belgier Loris Cresson bot sich nach fünf Jahren Supersport-WM in Estoril 2020 als Ersatz für den verletzten Sandro Cortese an. Der 22-Jährige hat treue persönliche Sponsoren, die ihm 2021 eine volle Saison mit dem italienischen Team ermöglichen.



Stärker einzuschätzen ist Samuele Cavalieri, der jedoch seit 2017 ein Ducati-Pilot ist und zuerst die Umstellung auf die Kawasaki ZX-10RR schaffen muss. Der Italiener ist Vizemeister der italienischen Superbike-Serie 2020 und sprang bei Barni Ducati in Barcelona und Magny-Cours als Ersatz für Leon Camier ein.