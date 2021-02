Jonathan Rea peinlich berührt: «Kein Führerschein»

Der sechsfache Superbike-Weltmeister Jonathan Rea geht mit dieser Information nicht hausieren – er hat keinen Führerschein für Motorräder. Und es ist nicht so, dass der Kawasaki-Pilot es nie versucht hat.

Als sechsfacher Weltmeister und als 99-fache Laufsieger hat sich Jonathan Rea in die Geschichtsbücher der Superbike-WM eingeschrieben. Er schaffte das, ohne jemals ein Motorrad im Straßenverkehr bewegt zu haben. Schon vor zwei Jahren meinte der Nordire, dass es an der Zeit wäre, das nachzuholen. Geschehen ist seitdem aber nur wenig.



«Es ist mir ziemlich peinlich, dass ich zwar sechsmal die Superbike-WM gewonnen habe, aber nicht mit einem Motorrad in der Gegend rumfahren darf», gab Rea im Interview mit Sunday-Live zu. «Ich möchte aber den Führerschein machen. Ich hatte die Idee, meinen Versuch von der Theorie bis zur praktischen Prüfung zu dokumentieren und bei YouTube oder wo auch immer zu veröffentlichen.»

Zweimal hatte sich Rea bereits aufgerafft, den Motorradführerschein zu erwerben. Er kam bisher aber nur bis zur theoretischen Prüfung.



«Es ist bekannt, dass ich keine Lizenz habe. Aber ich habe es nicht an die große Glocke gehängt, dass ich durch die theoretische Prüfung gerasselt bin. Das war zu der Zeit, als ich auf der Isle of Man lebe – und ich habe nicht bestanden», verriet der 33-Jährige. «Als 2020 der Lockdown verhängt wurde, hatte ich alle Formula für meinen Theorie-Test in Belfast ausgefüllt, erhielt dann aber eine Benachrichtigung erhalten, dass das Testzentrum geschlossen wurde.»