Puccetti Kawasaki atmet auf: Sponsor ‹Elf› verlängert

Wegen der wirtschaftlichen Folgen im Zuge der Corona-Pandemie wurde ein Teamsterben befürchtet. Das italienische Puccetti Kawasaki-Team konnte seinen Großsponsor ‹Elf ›sogar davon überzeugen, sein Engagement auszuweiten.

Seit über zehn Jahren arbeitet das Puccetti-Team in der Superbike-WM mit dem italienischen Ableger des französischen Mineralölunternehmens Total zusammen.



Für die Öffentlichkeit sichtbar wurde die Kooperation 2018, als das Kawasaki-Team eine zweite und von Leon Haslam pilotierte ZX-10RR in die Startaufstellung stellte. Das Motorrad war anlässlich des 50. Jubiläums von ‹Elf› in einem speziellen Design lackiert, das dem der 80er Jahre ähnelt und wie es Ron 'Rocket' Haslam seinerzeit bewegt hatte.

In der Superbike-WM 2021 geht die Zusammenarbeit nicht nur weiter, sie wird sogar ausgebaut. Wieder beim Meeting in Misano wird das gesamte Team im Outfit von ‹Elf› antreten. Die ZX10-RR von Lucas Mahias sowie die beiden ZX-6R von Philipp Öttl und Can Öncü werden im markanten schwarz-rot-blau lackiert sein. «Das wird großartig, wenn wir alle drei Motorräder in der historischen Elf-Lackierung auf der Strecke sehen werden», freute sich Teamchef Manuell Puccetti.



Für einen Blickfang im Fahrerlager wird eine umgestaltete Hospitality sorgen.

Das ausgeweitete Engagement des Mineralölunternehmens ist für das Kundenteam ein Glücksfall. Wegen der wirtschaftlichen Folgen im Zuge der Corona-Pandemie können viele Firmen ihr bisheriges Sponsoring nicht aufrechterhalten.