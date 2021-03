Kawasaki glaubt Dorna und hofft auf volle SBK-WM 2021

Dass es im vergangenen Jahr eine durchaus vollwertige Saison gab, war den Bemühungen von Superbike-Promoter Dorna zu verdanken. Trotz der ersten Verschiebungen glaubt Kawasaki sogar an die Überseerennen.

Der Kalender der Superbike-WM 2020 wurde wegen der Corona-Pandemie mehrfach über den Haufen geworfen. Der Saisonauftakt im Februar in Australien fand noch planmäßig statt, weiter ging es dann aber erst im Oktober. Am Ende gab es acht Meetings auf sieben verschiedenen Rennstrecken – in Aragón wurde ein Doppel-Event veranstaltet.



Obwohl die diesjährige Saison erst Ende April beginnen sollte, wurde das Meeting in Assen bereits auf den Juli verschoben; weitere Änderungen sind zu befürchten. Ob die am Saisonende geplanten Überseerennen stattfinden werden, steht in den Sternen.

Kawasaki bereitet sich auf eine vollständige Saison vor. Teammanager Guim Roda ist überzeugt, dass die Dorna als Promoter der Superbike-WM den vollen Umfang des vorgestellten Kalenders erfüllen wird.



«Ich bin mir sicher, dass die Dorna es schaffen wird, 13 Rennwochenende zu organisieren», sagte der Spanier. «Und ohne Zweifel wird es eine umkämpfte Saison, deshalb müssen wir vom ersten Rennen an absolut bereit sein. Da bin ich mir zu 100 Prozent sicher.»



Die Aussage des Teammanagers überrascht – umfasste der Kalender der Superbike-WM 2021 doch selbst bei seiner Präsentation nur zwölf Events!

In den vergangenen Jahren hat kein anderes Team so umfangreich getestet wie Kawasaki. Auch in diesem Jahr betrieb das von Provec Racing organisierte Werksteam große Anstrengungen, um möglichst früh mit der Entwicklung der neuen Ninja ZX-10RR zu testen. Schlechtes Wetter und das auf zehn Testtage limitierte neue Reglement erschwert die Planungen. Der Test am Donnerstag und Freitag letzter Woche wurde auf einen halben Tag gekürzt.



«Wir hatten viele Runden abgespult und uns deshalb dafür entschieden, nur einen halben Tag der neuen Dorna-Testregeln zu verwenden», erklärte Roda. «Als nächstes planen wir Tests in Jerez und Montmeló, um die neue ZX-10RR weiterzuentwickeln und sie zu einer unglaubliche Waffe im Kampf um die Superbike-WM 2021 zu machen. Wir strengen uns mächtig an, um eine erfolgreiche Saison zu haben.»

Kawasaki ist ohnehin der erfolgreichste Hersteller der letzten Jahre. Seit 2013 wurde sieben von acht Fahrerweltmeisterschaften gewonnen. Im selben Zeitraum gewann Kawasaki zudem sechs Mal die Herstellerwertung.