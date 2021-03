Wegen Quarantäne-Regeln: Yamaha mit Ersatzpersonal

Zur Mittagspause führte Yamaha-Werksfahrer Toprak Razgatlioglu die Zeitenliste des Superbike-WM-Tests in Misano an, während Team-Prinzipal Paul Denning zuhause in England sitzen muss.

«Es ist frustrierend, während des ersten Tests des Jahres zuhause in UK festzusitzen», twitterte Yamaha-Teamchef Paul Denning während der Mittagspause des ersten von zwei Testtagen auf dem Misano World Circuit.

Yamaha-Werksfahrer Toprak Razgatlioglu sorgte bis 13 Uhr für die Bestzeit und fuhr in seiner schnellsten Runde 1:34,760 min. Das ist bereits sehr flott: Die schnellste Rennrunde drehte 2015 Jonathan Rea (Kawasaki) in 1:34,720 min, den Pole-Rekord stellte Tom Sykes (Kawasaki) 2018 in 1:33,640 min auf.

Die derzeitigen Reisebeschränkungen und -verbote wegen der Covid-19-Seuche erschweren die Planungen der Teams erheblich, für das in Großbritannien stationierte Yamaha-Werksteam kommt außerdem der Brexit hinzu.

«Drei britische Teammitglieder und ich sitzen zuhause, weil sich UK-Bürger nach der Einreise in Italien für zwei Wochen in Selbstisolation begeben müssen, bevor sie arbeiten dürfen», erklärte Denning SPEEDWEEK.com. «Einige meiner Jungs habe ich vor zwei Wochen nach Italien geschickt, damit sie beim Test dabei sein können. Für die anderen Mitarbeiter haben wir Ersatz organisiert und sie schlagen sich gut.»



«Ich glaube, dass einige britische Mitglieder anderer Teams einfach so in Italien einreisten und sich nicht an die Regeln halten», vermutet Denning. «Aber wir sind das offizielle Yamaha-Team, wir müssen die Regeln strikt befolgen.»

Superbike-Test Misano, 15. März, Stand 13 Uhr:

1. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:34,760 min

2. Scott Redding (GB), Ducati, 1:34,853

3. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:35,143

4. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:35,264

5. Tito Rabat (E), Ducati, 1:35,680

6. Axel Bassani (I), Ducati, 1:35,902

7. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:36,132

8. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:36,460

9. Christophe Ponsson (F), Yamaha, 1:36,978

10. Michele Pirro (I), Ducati, 1:37,162

11. Kohta Nozane (J), Yamaha, 1:37,925