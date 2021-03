Im Geheimen: Honda macht Aufnahmen für Präsentation

Am 30. März wird Honda sein Werksteam für die Superbike-WM 2021 digital vorstellen. Die dafür nötigen Aufnahmen und Interviews werden diese Woche in Jerez produziert.

Auf der Facebook-Seite sowie dem YouTube-Kanal wird das Team HRC am 30. März seine Fahrer Alvaro Bautista und Leon Haslam sowie die Fireblade und das Programm für die Superbike-WM 2021 präsentieren. Rein digital, obwohl sich zu diesem Zeitpunkt das komplette Team in Montmelo befindet.

Denn am 31. März und 1. April findet auf dem Circuit de Catalunya der einzige von Promoter Dorna unterstützte Vorsaison-Test statt. In den zwei Tagen davor sind die Fahrer der beiden Supersport-Klassen auf der Strecke.



Am 19./20 März testen Bautista und Haslam in Jerez hinter verschlossenen Türen, auch Kawasaki-Werksfahrer Alex Lowes wird nach seiner Verletzungspause wieder dabei sein. Sämtliche Aufnahmen für die Honda-Präsentation werden am 17. und 18. März gemacht.

Wegen der vielen Reisebeschränkungen verzichten die bei Barcelona stationierten Werksteams von Honda und Kawasaki auf den Test in Misano diese Woche Montag und Dienstag und bleiben mit ihren Vorbereitungen in Spanien.