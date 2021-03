Chaz Davies positiv: «Wie eine ordentliche Grippe» 14.03.2021 - 17:27 Von Ivo Schützbach

Superbike-WM © Gold & Goose Chaz Davies (re.) lag ein paar Tage flach

Wegen der Quarantänevorschriften in Italien wird Chaz Davies aus dem Team Go Eleven Ducati die Superbike-WM-Testfahrten in Misano am Montag und Dienstag verpassen.