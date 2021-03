Andrea Locatelli (5./Yamaha) will keine Fehler machen

Für Andrea Locatelli stand beim Misano-Test im Fokus, viele Kilometer im Sattel der R1 zu verbringen. Der Yamaha-Werkspilot arbeitet sich akribisch an die Spitze heran, hat aber noch über eine Sekunde Rückstand.

Am ersten Testtag fuhr Andrea Locatelli seine schnellste Runde in 1:35,605 min, am Dienstag steigerte sich der aktuelle Supersport-Weltmeister um ordentliche 0,8 sec und platzierte sich in 1:34,794 min auf Platz 5. Seine schnellste Zeit fuhr er vermutlich mit einem Qualifyer.

In jedem Fall war Locatelli von den in Misano anwesenden Yamaha-Piloten der fleißigsten Tester: Nach 92 Runden am Montag spulte der 24-Jährige am zweiten Tag weitere 69 Runden ab. Zum Vergleich: Der Italiener kommt auf insgesamt 161 Runden, sein Teamkollege Toprak Razgatlioglu auf 140 Runden.



«Es war ein wirklich guter Test», hielt Locatelli fest. «Ich bin eine Rennsimulation gefahren und ich muss sagen, dass Gefühl ist super und auch die Rundenzeiten waren richtig gut. Auf eine schnelle Runde muss ich noch zulegen, aber es ist ja auch erst mein dritter Test mit dem Superbike. Wichtiger ist momentan noch, keinen kapitalen Fehler zu machen und möglichst viele Kilometer zu fahren. Dieser Test war für mich sehr wichtig.»

Yamaha hatte neben einem stärkeren Motor auch eine neue Verkleidung beim Misano-Test dabei, die der von Kawasaki ähnelt. Durch die integrierten Flügel wird mehr Abtrieb am Vorderrad generiert, was laut Locatelli die Wheelie-Neigung spürbar reduziert.

Misano-Test, Superbike

Zeiten 16. März 2021:

1. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:33,688 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:33,886

3. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:34,013

4. Scott Redding (GB), Ducati, 1:34,361

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:34,794

6. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:34,806

7. Axel Bassani (I), Ducati, 1:34,847

8. Kohta Nozane (J), Yamaha, 1:35,003

9. Tito Rabat (E), Ducati, 1:35,210

10. Christophe Ponsson (F), Yamaha, 1:36,392



Zeiten 15. März 2021:

1. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:34,265 min

2. Scott Redding (GB), Ducati, 1:34,478

3. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:34,609

4. Axel Bassani (I), Ducati, 1:35,076

5. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:35,264

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:35,605

7. Tito Rabat (E), Ducati, 1:35,680

8. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:35,849

9. Kohta Nozane (J), Yamaha, 1:36,523

10. Christophe Ponsson (F), Yamaha, 1:36,978